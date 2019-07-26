背後毛毛的！國小弟轉頭瞬間崩潰變臉　網笑爛重播：傻眼貓咪

記者何睿宜／採訪報導

「妳嚇到我了啦！」飼主劉又瑜分享弟弟3年前被貓咪「萌萌」嚇到的影片，只見弟弟躺在沙發上小睡，一醒來發現有一團毛茸茸的東西站在椅背上盯著他，嚇得馬上變臉，最後直接哭出來還飛奔逃走，讓人看了忍不住捧腹大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲弟弟一轉頭發現貓咪靠很近，直接嚇哭。（圖／飼主劉又瑜提供）

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劉又瑜笑說，那時剛把貓咪帶回家，是家中第一次養寵物，但真的沒想到弟弟會怕那麼可愛的貓咪，「那時候他剛睡醒，是半夢半醒的狀態，一轉頭貓咪就離他那麼近。」她也解釋，「因為弟弟小時候被狗狗追過，對狗狗有陰影，貓咪也是他第一次接觸，又加上貓咪太熱情想跟他玩，所以他才會嚇到。」

當時國小3年級的弟弟就被嚇到那麼一次，後來的幾個月裡，他慢慢試著跟貓咪玩，就變得不再害怕，且跟貓咪感情很好，不僅一起寫功課，還會攬在懷裡討親親。劉又瑜說，現在家裡有2隻貓，都相處得非常好，不過萌萌長大後就變得不黏人了，反而是另一隻黏人。

▲弟弟幾個月後就跟萌萌感情變好，一點都不怕貓了。（圖／飼主劉又瑜提供）

▲萌萌：完了，本貓會被這人吸爆。（圖／飼主劉又瑜提供）

劉又瑜將弟弟3年前被萌萌嚇到的影片貼上網，可以看到弟弟睡醒後靠在沙發上發呆，突然感到耳後「毛毛的」，一轉頭就發現萌萌的大頭在旁邊，嚇得瞪大雙眼、往前彈開，接著承受不住驚恐的心情，「哇」地一聲哭了出來。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

搞笑的是，弟弟唉到一半，似乎又被睡魔襲擊，突然冷靜側躺下來，下秒又想到甚麼似地，抬起身子防備地看著貓咪，發現對方有意靠近，便不斷阻止道「不可以！不可以！不可以！」但貓貓仍自顧自地往前走，嚇得弟弟馬上逃離沙發、崩潰大哭，而被留下的萌萌則一臉問號，完全不知道自己做錯了甚麼。

▲萌萌一臉茫然，不知道為甚麼小主人反應這麼大。（圖／飼主劉又瑜提供）

網友們看了影片紛紛留言笑說，「傻眼貓咪」、「演技派弟弟」、「小貓：？？？？」、「假哭是怎樣」、「小貓整個傻眼了～可愛」、「貓：哭屁啊傻眼」、「貓咪一臉：wtf？」、「後面居然含淚，會不會太扯啊」、「貓咪一臉無辜..」、「這段影片，弟弟結婚時一定要反覆播放」、「這麼可愛的貓（而且看起來沒有攻擊性）怎麼會把妳弟嚇成這樣啦」、「弟弟哭完繼續睡讓我笑了，好可愛！」

▲萌萌長相超可愛。（圖／飼主劉又瑜提供）

▲萌萌：是不是太可愛也會嚇到人呀？（圖／飼主劉又瑜提供）

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