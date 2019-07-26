柴微笑甜睡神療癒...遭爸出賣「嘴邊肉見客」　秒露犀利眼氣炸！

▲柴睡覺被老爸出賣拉出一坨嘴邊肉見客。（圖／翻攝自Instagram帳號「@reno_kun」）

實習記者呂佩倫／綜合報導

本汪的形象沒了！日本柴犬Reno（レノ君）這天正在沙發上休息，沒想到竟遭老爸魔手騷擾，甚至嘴邊肉還被拉出來見客，讓Reno瞬間眼神變犀利，露牙警告「麥擱來啊！」飼主將這段逗趣短片上傳到IG帳號「reno_kun」，引來不少網友被Reno萌翻！

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在 Instagram 查看這則貼文 @reno_kun 分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 21 日 上午 3:54 張貼

▲Reno睡覺被吵醒生氣。

從影片中可以看到，Reno正在睡夢中，嘴角露出超甜微笑曲線，讓人看了一秒被療癒！不過飼主很快地破壞了這和諧的畫面，只見人手先給柴摸頭兩下後，竟直接掐住汪的嘴邊肉狠心讓Reno大出糗！柴感覺到自己的臉頰肉被侵犯後，立刻從睡夢中驚醒，一秒擺出犀利眼神外加露牙警告，「給本汪注意一點！」

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在 Instagram 查看這則貼文 @reno_kun 分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 19 日 上午 4:43 張貼

▲Reno撒嬌討抱抱。

飼主經常在IG帳號「reno_kun」分享柴柴的日常生活，Reno對老爸總是又愛又恨，討厭的時候左躲右躲，說甚麼都不給對方碰手；喜歡爸爸的時候又會用盡一切賣萌技能，不斷蹭人手要對方給柴抱抱，讓人猜不透牠的小心思！

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