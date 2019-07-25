月月吃肉乾...「跳來跳去儀式」後叼著自轉360度　結局網傻眼

▲二哈吃肉乾要先舉行跳來跳去儀式。（圖／翻攝自Instagram帳號「@ringo_thehusky」）

實習記者呂佩倫／綜合報導

吃肉乾儀式開始！美國哈士奇Ringo身為一隻純種二哈，時常會有許多令人不解的行為，牠在享用零食前會先有一段SOP，只見牠繞著肉乾跳來跳去，接著還咬著食物360度旋轉一圈，最後不但沒吃下肚，反而吐出來繼續剛剛的流程，搞怪行為瞬間讓網友傻眼笑翻。

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▼Ringo執行吃肉乾儀式。

在 Instagram 查看這則貼文 Ringo the Husky（@ringo_thehusky）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 17 日 上午 7:09 張貼

從影片中可以看到，Ringo看到雞肉乾後不像其他狗狗一樣立刻嗑光，反而得先進行一段「肉乾儀式」！只見二哈緊緊盯著肉乾，繞著零食先左右各跳一下，接著輕輕叼起肉乾含進嘴中自轉360度，藉此品嘗香味，令人意想不到的是，Ringo最後竟將肉乾吐出來，然後再重複一次儀式流程，看來牠是真的打算「慢慢」品嘗雞肉乾。

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▼Ringo唱歌影片。

在 Instagram 查看這則貼文 Ringo the Husky（@ringo_thehusky）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 9 日 下午 10:49 張貼



飼主經常在Instagram帳號「ringo_thehusky」分享二哈的生活，Ringo不只吃零食時非常有趣，就連玩球也跟別人不一樣！每當飼主拿出啾啾球按壓兩下後，Ringo就會扯開喉嚨大聲歌唱，不斷發出「凹嗚凹嗚」的聲音，讓家裡瞬間變得超熱鬧！

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