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貴賓狗洗澡「抖到爆」...美容師用秘招化解！　牠洗完燦笑玩翻天

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實習記者呂佩倫／採訪報導

新竹貴賓狗「巧克力」這天來到東森寵物雲竹北中正東店進行美容，原本害怕洗澡而皮皮剉的牠，在美容師「溫柔」的安撫之下，漸漸地放下緊張的心，好好享受這場SPA服務，甚至洗好之後，還在美容室各種討摸玩耍，讓媽媽瞬間感到十分欣慰！

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▲▼貴賓狗洗澡一開始超怕，後來燦笑玩到翻。（圖／東森寵物雲竹北中正東店提供）

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▲巧克力洗澡不再緊張兮兮囉！

從影片中可以看到，巧克力乖巧地讓美容師洗澡、搓泡泡、梳毛剪毛，看起來十分享受這天的美容服務，但其實以前的牠可是怕到狂抖！東森寵物雲竹北中正東店店員表示，巧克力首次來洗澡時非常的緊張，不但全身發抖，甚至還會出手攻擊梳子；飼主也提及，巧克力似乎在別間寵物店有不愉快的經驗，才會一進美容室就不斷發抖，所幸汪汪在竹北店美容師的溫柔安撫之下，乖巧地完成「被洗澡任務」。

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事實上，巧克力第二次來到東森寵物雲店洗澡時，美容師就注意到汪汪喜歡的洗澡方式，因此邊跟牠講話並鼓勵牠，讓狗狗不再覺得壓力大而發抖，用「溫柔」化解巧克力害怕洗澡的心。巧克力洗完澡後，也安心地接受剪毛等服務，臉上還掛著燦爛的笑容，可見牠十分滿意！其實巧克力個性非常的活潑，最後還在美容室裡各種玩耍討摸，一掃過去對美容不好的經驗，並開心的笑著！

▲▼貴賓狗洗澡一開始超怕，後來燦笑玩到翻。（圖／東森寵物雲竹北中正東店提供）

▲巧克力在美容室開心地玩起來。

美容師也分享小秘招，幫毛孩洗澡時切記要「溫柔」，不能過於強硬反而會讓毛孩反彈更加嚴重，洗澡時邊對話鼓勵也有助於放鬆毛小孩們的心情；狗狗梳毛、剪毛時若感到緊張不安，也可以讓毛孩們靠近自己的身驅，讓牠們更有安全感；另外，飼主帶毛孩洗澡時也盡量別有緊張的情緒，以免感染毛孩讓牠們更加緊張！

▼更多精彩影音。

關鍵字： 東森寵物雲商店中正東店竹北洗澡美容緊張貴賓狗

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