健身遇「魔鬼貓教練」親臨檢查姿勢　附贈「踩肚增重」訓練核心！

▲貓咪教練跳上身監督重訓。（圖／網友鮑玉昕授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

教練費請用罐罐支付！新北市虎斑喵「歐妹」是健身房的招財店貓，同時也是個愛搗亂的健身教練，只見牠跳到人身上檢查姿勢，同時也會狠心地踩在人的肚子上幫忙練核心，可說是一名魔鬼教練！網友鮑玉昕將一系列貓教練照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，瞬間引來不少網友被萌翻跪求店名！

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▲喵教練趕場中。

從照片中可以看到，歐妹趁人在健身時跳到身上，渾身散發魔鬼教練的氣息，讓人只能默默承受著教練的重量繼續鍛鍊，藉此獲得健美身材！鮑玉昕接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天晨練重訓前忘記放飯給貓咪，於是歐妹就跑到身邊不斷喵喵叫，發現沒用之後直接跳到人身上；而歐妹的橘貓哥哥「歐醬」也加入戰局在腳邊狂嚕，逼得人不得不趕緊奉上食物！

▲喵：還不過來健身？

事實上，歐醬跟歐妹兄妹倆非常地現實，沒有使用食物當重金聘請的話，牠們不會隨意跳到人身上進行指導，我行我素就是這對兄妹的最佳寫照。然而歐醬跟歐妹也在店裡鬧過不少笑話，有時會偷穿客人的鞋子，想睡覺時就叼著墊子到處跑尋覓最好的休息處，歐醬甚至還會自己按飲水機喝水，為店裡帶來不少歡樂。

▲▼日常搗亂中。

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貓教練照片系列照上傳後，立刻引來不少網友按讚紛紛留言，「增加重量，怕你不夠的概念」、「這才叫重量訓練呀！」、「喵：我是來監督你有沒有認真做！」、「教練來看你有沒有姿勢正確」、「地獄教練」、「哪家健身房教練這麼萌？」、「加強核心肌群」、「這個教練我可以！」、「喵：我在盯著你，別偷懶」。

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