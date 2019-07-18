ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

健身遇「魔鬼貓教練」親臨檢查姿勢　附贈「踩肚增重」訓練核心！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼貓咪教練跳上身監督重訓。（圖／網友鮑玉昕授權提供） 

▲貓咪教練跳上身監督重訓。（圖／網友鮑玉昕授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

教練費請用罐罐支付！新北市虎斑喵「歐妹」是健身房的招財店貓，同時也是個愛搗亂的健身教練，只見牠跳到人身上檢查姿勢，同時也會狠心地踩在人的肚子上幫忙練核心，可說是一名魔鬼教練！網友鮑玉昕將一系列貓教練照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，瞬間引來不少網友被萌翻跪求店名！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼貓咪教練跳上身監督重訓。（圖／網友鮑玉昕授權提供）

▲喵教練趕場中。

從照片中可以看到，歐妹趁人在健身時跳到身上，渾身散發魔鬼教練的氣息，讓人只能默默承受著教練的重量繼續鍛鍊，藉此獲得健美身材！鮑玉昕接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天晨練重訓前忘記放飯給貓咪，於是歐妹就跑到身邊不斷喵喵叫，發現沒用之後直接跳到人身上；而歐妹的橘貓哥哥「歐醬」也加入戰局在腳邊狂嚕，逼得人不得不趕緊奉上食物！

▲▼貓咪教練跳上身監督重訓。（圖／網友鮑玉昕授權提供）

▲喵：還不過來健身？

事實上，歐醬跟歐妹兄妹倆非常地現實，沒有使用食物當重金聘請的話，牠們不會隨意跳到人身上進行指導，我行我素就是這對兄妹的最佳寫照。然而歐醬跟歐妹也在店裡鬧過不少笑話，有時會偷穿客人的鞋子，想睡覺時就叼著墊子到處跑尋覓最好的休息處，歐醬甚至還會自己按飲水機喝水，為店裡帶來不少歡樂。

▲▼貓咪教練跳上身監督重訓。（圖／網友鮑玉昕授權提供）

▲▼日常搗亂中。

▲▼貓咪教練跳上身監督重訓。（圖／網友鮑玉昕授權提供）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

貓教練照片系列照上傳後，立刻引來不少網友按讚紛紛留言，「增加重量，怕你不夠的概念」、「這才叫重量訓練呀！」、「喵：我是來監督你有沒有認真做！」、「教練來看你有沒有姿勢正確」、「地獄教練」、「哪家健身房教練這麼萌？」、「加強核心肌群」、「這個教練我可以！」、「喵：我在盯著你，別偷懶」。

▼更多精彩影音。

.

關鍵字： 貓咪教練健身重訓貓教練槓鈴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

不想被咬...男孩決定「把自己關進去」　正確使用貓..

超派賓士小貓「生命嘶吼」討摸摸！　到懷裡秒變小綿羊

柴攔鄰居車燦笑討摸　下秒跳上去「對郎造」：阿母by..

4小貓把機車當「透天別墅」塞好塞滿　前置「隱藏小貓..

柴奶媽用過回不去！　灰貓長大「愛意眼神」磨蹭撒嬌

大眼比特撞臉「八點檔男星」　本尊神回：可以相認嗎？

橘貓坐浴缸陪小奴才泡澡　歡樂共浴網全跪：怎麼可能？

影／發現新開關！　「鬍鬚向下撥」大眼萌喵秒露小虎牙..

潔癖歐告「站著泡澡」超乖巧！　腳痠露圓滾滾無辜大眼..

手賤橘貓開紗窗讓「8爪好友」進屋！　下秒落跑害奴才..

全民運動！屏東綠鬣蜥繁殖過多 1隻換1盒「老鷹紅..

小松鼠開啟本能！快速藏匿零食　放進主人頭髮中：下次..

爸想展現梳毛工夫歐告不賞臉！　換梳另一邊竟調頭走...

小屁喵伸「鹹貓手」拍頭狂騷擾　下秒慘摔...貓室友..

狂甩逗貓棒！爛泥主子攤桌敷衍　「貓生好難」媽傻：養..

基因缺陷無毛兔活過「關鍵4周」 成IG網紅！為上萬..

祐銘&麻吉貓-麻吉求歡不成就爆氣

小姐姐幫帥氣柴頂級化妝服務！畫濃眉＋修容專業手勢笑..

母愛爆發！汪餵山羊寶寶超上手 奶瓶咬到嘴痠：你喝快..

白柴遭閨蜜放鳥「臭臉做美容」 淒涼對空氣碎唸30分..

阿金萌視角視訊！聽關鍵字「秒牽絲」　網笑：這手機很..

敲門聲頻傳...驚見「稀客」橫著闖屋內！　網：現撈..

拿到堅果先儲糧！　小松鼠快手「撥開馬麻頭髮」：下次..

健身遇「魔鬼貓教練」親臨檢查姿勢　附贈「踩肚增重」..

浴室水龍頭自己打開！　驚見「宿醉人影」趴洗手台嘔吐

橘貓「端莊坐姿」逼視爸起床　媽吃醋：今天竟然不是找..

幫媽咪拿玉米！標貴秒從一堆玩具中咬出　網驚：神犬耶

當街拖行「棄養路邊」！二哈縮角落狂抖　他翻開毛驚「..

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　長大「黑到發亮」驚..

呆萌小白狗只賣65元？　網友「憤怒→掏錢」：立刻幫..

兒子裸睡！仙氣媽進房邪笑...「濕黏小山丘」神展開..

五股國際重機展7／19開跑！25款新車任你騎、工廠..

陸軍官校證實爆流感疫情　多人群聚感染

黃齡：親我之前要先問！　拒被撲倒..「放風箏」妙喻..

印尼公開賽／依瑟儂三局勝東宗　8強賽碰戴資穎生涯第..

小資族首選！網路投保「個人傷害險」每天不到1元　還..

隔空交「網婆」惹惱女星大吵 男友反冷諷：妳有..

影／京阿尼遭縱火「16死、10無心跳、近40傷」　..

0719好星運開關│雙子開好運，為處女打打氣

港口盃／中華複賽首戰庫拉索　吳昇峰先發拚闖冠軍戰

寵物動物熱門新聞

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

阿嬤家住一年　小鮮肉→肥宅大叔

貓咪4顆犬齒被磨平「吃飯就痛」

世界最貴的蛇！價值=1輛法拉利

喵顧家突然壞掉　朝鏡頭月球漫步

騎車沒逛逛！灰鸚怒呼降龍十八掌

整籠貓被丟偏遠地　守6天湊不齊

雙汪隔柵欄談苦戀　主人感動成全

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」

夫妻獵殺南非巨獅　熱吻合影慶祝

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

讀者迴響

熱門新聞

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

阿嬤家住一年　小鮮肉→肥宅大叔

貓咪4顆犬齒被磨平「吃飯就痛」

世界最貴的蛇！價值=1輛法拉利

喵顧家突然壞掉　朝鏡頭月球漫步

騎車沒逛逛！灰鸚怒呼降龍十八掌

整籠貓被丟偏遠地　守6天湊不齊

雙汪隔柵欄談苦戀　主人感動成全

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」

夫妻獵殺南非巨獅　熱吻合影慶祝

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

萌柴坐超商「員工休息室」等店員

最新影片

更多

全民運動！屏東綠鬣蜥繁殖過多 1隻換1盒「老鷹紅豆」...盼減少農損

小松鼠開啟本能！快速藏匿零食　放進主人頭髮中：下次再來拿XD

爸想展現梳毛工夫歐告不賞臉！　換梳另一邊竟調頭走...傻眼定格

小屁喵伸「鹹貓手」拍頭狂騷擾　下秒慘摔...貓室友無言：現世報

狂甩逗貓棒！爛泥主子攤桌敷衍　「貓生好難」媽傻：養的是貓還廢物

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面