萌喵遇天敵怒炸開戰鬥模式　「無影左勾拳」爆打吹風機一頓！

▲貓咪突然爆打吹風機一頓。（圖／粉絲專頁「小小本名是伊斯坦小 妹妹是原住民叫賓娜」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北市三花喵「賓娜」從小就害怕吹風機，只要看到對方就立刻逃走躲起來，近日牠終於決心不能再逃避下去！只見賓娜使出「無影貓掌」暴打吹風機一頓，同時也氣噗噗地哈氣恐嚇，賓娜卯起來對付吹風機的模樣，瞬間讓一旁的馬麻笑翻！

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▲喵遇吹風機縮牆角怕爆。

從影片中可以看到，賓娜渾身殺氣地坐在沙發上，完全進入戰鬥模式，只見牠瘋狂使出左勾拳暴打吹風機，手速高達「無影」等級，一下下的重擊讓影片不斷傳出清脆響亮的「啪啪」聲，賓娜不但出手揍對方，甚至還哈氣恐嚇，氣勢銳不可當！

賓娜的馬麻接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，「拍攝影片當天剛好在賓娜旁邊吹頭髮，突然覺得吹風機一直亂動，轉頭發現賓娜正生氣地狂巴吹風機！其實賓娜以前十分害怕吹風機，甚至還會躲起來，今天竟然出手讓人十分驚訝！」

▲喵：賣萌才是我的本業！

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賓娜目前5歲左右，是個愛撒嬌也很傲驕的小公主，有時候就像人類一樣，例如睡覺時一定要靠著東西，連睡姿都非常像個真正的人類。賓娜雖然會主動討摸，但也不容許人隨意侵犯，若是硬抓牠一直往牠的臉靠近的話，就有可能被賓娜小公主「send tree pay」！

▲傲驕貓賓娜。

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