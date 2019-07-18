ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

敲門聲頻傳...驚見「螃蟹」橫著闖屋內！網：現撈還自帶外送服務

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼網友在家中遭螃蟹敲門闖入。（圖／網友程先生授權提供）

▲螃蟹大搖大擺闖進屋內。（圖／網友程先生授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

蟹老闆親自歡樂送！高雄網友程先生日前在臉書社團「爆廢公社」分享，這禮拜不斷聽到門外有敲門的聲音傳來，原以為是老鼠在作怪，沒想到鼓起勇氣開門一看，竟是隻「螃蟹」來作客，瞬間讓人傻爆眼！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

從照片中可以看到，有隻螃蟹踩著「歡迎光臨」地毯大搖大擺地闖進屋內，稀客的大駕光臨讓程先生一家瞬間傻眼直呼，「比扯鈴還扯」！程先生接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，這陣子連續多天聽到門外傳來敲門聲，當時以為是老鼠而已，直到昨天晚上鼓起勇氣，打開門揭開神秘面紗，萬萬沒想到不斷敲門的竟是隻螃蟹！

▲▼網友在家中遭螃蟹敲門闖入。（圖／網友程先生授權提供）

▲螃蟹不斷敲打此紗門。

程先生也提到，生平第一次遇到這樣的情況，家位於高雄鬧區，離海邊有一段距離，也並非住在山腳下完全無法得知螃蟹到底從哪冒出來？該螃蟹體型不小，甚至比人的手掌還要大！由於程先生不清楚螃蟹的來歷，因此不敢貿然捕捉，讓螃蟹自己決定何去何從。

▲▼網友在家中遭螃蟹敲門闖入。（圖／網友程先生授權提供）

▲螃蟹一步一步在程先生家「橫著走」！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

螃蟹闖屋照上傳後，立刻引來不少網友笑翻按讚，也有人逗趣留言，「宵夜來了？」、「廚房逃脫中」、「要幫他放熱水澡喔」、「螃蟹：是你打電話叫外送的嗎」、「現撈活蟹自帶外送服務」、「廚房直走到底左轉謝謝」、「蟹堡王歡樂送！」、「他敲門想問問海邊往哪裡走啦」、「 隔壁鄰居家烙跑出來的吧」、「跟他說下次多帶點親戚朋友來」。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 螃蟹陸蟹爆廢公社敲門

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

不想被咬...男孩決定「把自己關進去」　正確使用貓..

超派賓士小貓「生命嘶吼」討摸摸！　到懷裡秒變小綿羊

柴攔鄰居車燦笑討摸　下秒跳上去「對郎造」：阿母by..

4小貓把機車當「透天別墅」塞好塞滿　前置「隱藏小貓..

柴奶媽用過回不去！　灰貓長大「愛意眼神」磨蹭撒嬌

大眼比特撞臉「八點檔男星」　本尊神回：可以相認嗎？

橘貓坐浴缸陪小奴才泡澡　歡樂共浴網全跪：怎麼可能？

影／發現新開關！　「鬍鬚向下撥」大眼萌喵秒露小虎牙..

潔癖歐告「站著泡澡」超乖巧！　腳痠露圓滾滾無辜大眼..

手賤橘貓開紗窗讓「8爪好友」進屋！　下秒落跑害奴才..

全民運動！屏東綠鬣蜥繁殖過多 1隻換1盒「老鷹紅..

小松鼠開啟本能！快速藏匿零食　放進主人頭髮中：下次..

爸想展現梳毛工夫歐告不賞臉！　換梳另一邊竟調頭走...

小屁喵伸「鹹貓手」拍頭狂騷擾　下秒慘摔...貓室友..

狂甩逗貓棒！爛泥主子攤桌敷衍　「貓生好難」媽傻：養..

基因缺陷無毛兔活過「關鍵4周」 成IG網紅！為上萬..

祐銘&麻吉貓-麻吉求歡不成就爆氣

小姐姐幫帥氣柴頂級化妝服務！畫濃眉＋修容專業手勢笑..

母愛爆發！汪餵山羊寶寶超上手 奶瓶咬到嘴痠：你喝快..

白柴遭閨蜜放鳥「臭臉做美容」 淒涼對空氣碎唸30分..

黑猩猩一起看電影變麻吉！　研究揭「情感建立」演化起..

幫主子剃毛...手滑多兩撇「大王→大王X」！　網笑..

牠打翻奶茶沙發全濕　媽氣炸列16種「熊料理」揚言煮..

愛屎了！橘貓「卡位」硬擠馬桶饋修　奴才嘆：給點尊重..

2米長鼠鯊被塑膠繩圈住　長大越纏越緊「嵌進肉」險斷..

奴才設陷阱！　萌貓傻眼15秒「鑽漏洞」逃脫：人類～..

抽中驚喜包！軟萌米克斯→肌肉袋鼠　2千網驚呆：漢草..

柴柴搭車見同學「互嗆打招呼」　隔壁小黃厭世：吵死了

僅存400隻！蘇格蘭野貓2仔誕生　互比爬高、賽跑…..

四連拍被媽神後製眉毛　博美瞬間變可愛「表情包」　

最強外掛發聲了！郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養..

不畏救護車聲、免靠「遠距」照護　高雄醫療宅房價站上..

【汪喵冷知識】叫名字叫不來？ 原來牠們的世界沒有「..

馬大偉解盤／教士@馬林魚 「拆」莊買馬林魚不讓分

誰是高雄市長接班人　朱立倫錄短片喊「請多支持李四川..

群創3天買回4.3萬張庫藏股　累計股數達0.43%

瓊斯盃／中華白抗日惜敗　日本藍白雙宰

高市長選舉「韓國瑜讓5萬票」　組頭還沒收錢就被抓…..

黑猩猩一起看電影變麻吉！　研究揭「情感建立」演化起..

黃偉哲攜手型男主廚送愛　籲各界迴響讓愛心不孤單

寵物動物熱門新聞

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

阿嬤家住一年　小鮮肉→肥宅大叔

貓咪4顆犬齒被磨平「吃飯就痛」

世界最貴的蛇！價值=1輛法拉利

騎車沒逛逛！灰鸚怒呼降龍十八掌

喵顧家突然壞掉　朝鏡頭月球漫步

整籠貓被丟偏遠地　守6天湊不齊

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

雙汪隔柵欄談苦戀　主人感動成全

吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

夫妻獵殺南非巨獅　熱吻合影慶祝

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

讀者迴響

熱門新聞

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

阿嬤家住一年　小鮮肉→肥宅大叔

貓咪4顆犬齒被磨平「吃飯就痛」

世界最貴的蛇！價值=1輛法拉利

騎車沒逛逛！灰鸚怒呼降龍十八掌

喵顧家突然壞掉　朝鏡頭月球漫步

整籠貓被丟偏遠地　守6天湊不齊

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

雙汪隔柵欄談苦戀　主人感動成全

吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

夫妻獵殺南非巨獅　熱吻合影慶祝

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

萌柴坐超商「員工休息室」等店員

最新影片

更多

全民運動！屏東綠鬣蜥繁殖過多 1隻換1盒「老鷹紅豆」...盼減少農損

小松鼠開啟本能！快速藏匿零食　放進主人頭髮中：下次再來拿XD

爸想展現梳毛工夫歐告不賞臉！　換梳另一邊竟調頭走...傻眼定格

小屁喵伸「鹹貓手」拍頭狂騷擾　下秒慘摔...貓室友無言：現世報

狂甩逗貓棒！爛泥主子攤桌敷衍　「貓生好難」媽傻：養的是貓還廢物

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面