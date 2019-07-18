▲螃蟹大搖大擺闖進屋內。（圖／網友程先生授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

蟹老闆親自歡樂送！高雄網友程先生日前在臉書社團「爆廢公社」分享，這禮拜不斷聽到門外有敲門的聲音傳來，原以為是老鼠在作怪，沒想到鼓起勇氣開門一看，竟是隻「螃蟹」來作客，瞬間讓人傻爆眼！

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從照片中可以看到，有隻螃蟹踩著「歡迎光臨」地毯大搖大擺地闖進屋內，稀客的大駕光臨讓程先生一家瞬間傻眼直呼，「比扯鈴還扯」！程先生接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，這陣子連續多天聽到門外傳來敲門聲，當時以為是老鼠而已，直到昨天晚上鼓起勇氣，打開門揭開神秘面紗，萬萬沒想到不斷敲門的竟是隻螃蟹！

▲螃蟹不斷敲打此紗門。

程先生也提到，生平第一次遇到這樣的情況，家位於高雄鬧區，離海邊有一段距離，也並非住在山腳下完全無法得知螃蟹到底從哪冒出來？該螃蟹體型不小，甚至比人的手掌還要大！由於程先生不清楚螃蟹的來歷，因此不敢貿然捕捉，讓螃蟹自己決定何去何從。

▲螃蟹一步一步在程先生家「橫著走」！

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螃蟹闖屋照上傳後，立刻引來不少網友笑翻按讚，也有人逗趣留言，「宵夜來了？」、「廚房逃脫中」、「要幫他放熱水澡喔」、「螃蟹：是你打電話叫外送的嗎」、「現撈活蟹自帶外送服務」、「廚房直走到底左轉謝謝」、「蟹堡王歡樂送！」、「他敲門想問問海邊往哪裡走啦」、「 隔壁鄰居家烙跑出來的吧」、「跟他說下次多帶點親戚朋友來」。

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