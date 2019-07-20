跟著汪汪搖落去！法鬥屁股著地前後搖　男孩學牠扭腰擺臀萌翻網

▲小男孩跟著法鬥一起搖落去！（圖／粉絲專頁「法鬥Wooho日常」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

跟我一起搖落去！台中法鬥Wooho這天坐在地上不斷前後搖呀搖，小男孩一見到汪姐姐可愛的行為，立刻激起模仿潛能，隨著汪前後擺動，十分地逗趣可愛！馬麻將這段孩子們一起耍寶的畫面錄下，並上傳到粉絲專頁「法鬥Wooho日常」，引來不少粉絲被萌翻！

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▲姐弟倆感情非常好。



從影片中可以看到，Wooho將屁股著地坐好，突然開始前後擺動，而小主人很快地加入表演秀，只見小男孩跟著狗狗一起搖呀搖，最後甚至還跟著汪一起坐在地上搖擺，姐弟倆聯手萌度瞬間爆表！

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▲Wooho被發現偷吃雞肉一臉憂鬱。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，姐弟倆平時感情非常要好，時時刻刻陪伴在彼此身旁，當天無意間撞見孩子學狗狗搖擺，便隨手錄下記錄孩子們的美好時光！同時馬麻也提到，Wooho最近因皮膚過敏的關係，每周都會到獸醫院回診，而醫生也確認過肛門腺沒有問題，「目前的觀察是，Wooho舔手舔得誇張時就會出現這樣的動作，似乎是想舔手臂，下次複診時會再向獸醫確認Wooho的情況。」

▲招財汪Wooho幫忙接待客人。

▼小男孩和法鬥一起扭腰擺臀！



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