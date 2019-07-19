二哈日常椅子上暴走如炸彈！　客人嚇壞「抱胸縮成球」跪求活路

▲二哈暴衝把客人嚇到縮成一團。（圖／粉絲專頁「哈Dog Life」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

二哈炸彈來啦！台中哈士奇「阿順」平時就是個活潑好動的孩子，這天牠又開始日常暴走，在客廳椅子上不斷飛來飛去，把客人嚇得護胸縮成一團，就怕被阿順炸彈襲擊！飼主將這段逗趣畫面錄下，並上傳到粉絲專頁「哈Dog Life」，引來2千多名粉絲笑翻按讚。

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▲阿順會狼嚎提醒家人倒垃圾。

從影片中可以看到，阿順和姐姐Q比互聞一下後突然開始暴衝，在3張椅子上不斷飛來飛去，椅子還被阿順踹到往旁邊移動，場面超失控！然而此時最大的受害者便是在椅子上的客人，男子面對阿順的噸位加暴衝，決定將自己縮成一顆球「以靜制動」方能保命！

飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，影片就是家中毛孩的日常，一開心起來想飛就飛！影片中的客人也是家中常客，熟知會有此類情況發生，不過以前只有遇到在地上暴衝的阿順，這次是第一次目睹牠在椅子上飛，所幸狗狗瘋狂歸瘋狂，仍會注意路況避免「車禍」發生。





▲阿順探爸爸班。

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飼主將阿順嚇壞客人影片上傳後，引來不少粉絲笑翻紛紛留言，「精力充沛XD」、「太可愛了，休息時屁股還卡在縫裡」、「那幾張椅子很耐操」、「客人嚇死了以後還敢來嗎？」、「客人很怕被撲倒的感覺」、「郎客都嚇到縮起來了」、「我願意被嚇到！」、「這兩隻想拆家嗎？」。

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