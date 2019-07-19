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腿短實力爆發！汪放風高速奔馳　遇障礙物秒變「噴射基」飛過

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▲▼短腿柯基高速奔馳，遇障礙物秒變噴射基飛過。（圖／翻攝自抖音APP用戶「578600453」）

▲柯基速度快到模糊，遇障礙物輕鬆飛過。（圖／翻攝自抖音APP用戶「578600453」）

實習記者呂佩倫／綜合報導

腿雖然短了一些，但彈跳力絕對不輸其他狗！抖音APP用戶「578600453」日前上傳一則「噴射基」短片，只見柯基犬Lucky雖然腿不長，但跑起步來十分迅速，跳躍力更是ㄧ絕，就像是內建彈簧一樣，輕鬆地在水池造景中飛來飛去，讓公園瞬間變成牠的表演秀現場！

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從影片中可以看到，Lucky這天在公園放風時大展身手，一出場便立即加速爆衝，像風一樣地在水池的平台上高速移動，即便平台間格變大，牠也能一秒變身成為「噴射基」，靠著內建彈簧技能輕鬆一跳就過關，Lucky超強彈跳力證實短腿也能飛起來！

▲▼短腿柯基高速奔馳，遇障礙物秒變噴射基飛過。（圖／翻攝自抖音APP用戶「578600453」）

▲Lucky準備起飛！

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Lucky噴射基影片上傳後，在網路上造成瘋傳，也有人逗趣留言，「柯基真的會飛！」、「底盤雖然低，但是真的會飛～」、「屬兔子的吧？」、「這不是柯基是飛基啦！」、「吃了彈跳果實XD」、「短腿界的飛毛腿」、「這個彈力我跪了！」、「貼地飛行XD」、「我以為我按到快轉...」、「會移動的麵包」。

▼更多精采影音。

關鍵字： 柯基抖音彈跳噴射基跳躍

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