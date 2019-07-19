暖貓翻肚倒地陪嗯便便！　附贈「空中踏踏開掌花」賣萌秀解悶

▲貓咪陪上廁所還附贈賣萌秀。（圖／飼主Bei Bei授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

這麼萌讓人怎麼專心便便！嘉義蘇格蘭折耳貓「點點」是個非常黏人的小傢伙，這天牠跟隨著人類來到浴室，卻突然翻肚倒在人門口，開啟一連串賣萌秀幫忙解悶！點點耍可愛的舉動全被飼主Bei Bei拍下，並被上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友被電暈按讚。

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▲點點是貼心的小暖貓。

從影片中可以看到，點點翻肚躺在人的面前，同時大秀牠賣萌技巧，只見牠的雙手不斷在空中踏呀踏，甚至還不斷開掌花，超療癒的畫面讓人心都融化，忍不住一再重播觀看！Bei Bei接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，點點從小開始就習慣跟人進浴室，每次都會等到人離開才一起走，若是牠心情好還會附贈賣萌秀，讓人上廁所不孤單也不無聊！





▲喵：心情不好就看我賣萌吧！

點點目前大約4歲，是個脾氣好又貼心的暖貓，不但可以任人抱甚至還能任人玩。點點總是在人不開心或者壓力大時，默默地趴在人身邊，給人最暖心的陪伴，安慰人的負面情緒，用撒嬌賣萌幫助人度過低潮！

▲點點和貓弟第一起過著幸福貓生。

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點點陪上廁所影片上傳後，立刻引來不少網友被萌翻按讚，也有人留言表示，「那個小爪子！」、「他在幫你加油啦」、「空中踏踏好可愛」、「那個肉球好想拿起來吸」、「還開掌花，味道應該也不錯」、「賣萌讓版主解便秘」、「這樣根本無法出力啊」、「牠是叫妳用力啦！」。



摺耳貓有著可愛的外表卻是不容易照顧的品種，因為耳朵先天向前摺疊下垂，基因突變所導致軟骨異常，這種不能根治的骨骼遺傳病，會容易出現心臟病、免疫系統發育不完全、腸胃、噴鼻血等健康狀況，往後也有可能發生骨骼方面的疾病，因此在生活上一定要特別細心的照顧。



▼點點賣萌影片。

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