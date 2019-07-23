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肉泥眼前被搶走...喵委屈情緒大爆發！「女友式」鬧彆扭拒絕對話

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▲▼貓咪被耍生氣氣不理人（圖／翻攝自抖音APP「meizhawo」）

▲貓咪被耍生氣不理人，像女友鬧彆扭。（圖／翻攝自抖音APP「meizhawo」）

實習記者呂佩倫／綜合報導

本喵整天都不理你了！抖音APP用戶「meizhawo」日前上傳一則逗趣短片，只見萌喵「大吉」舒適地躺在主人懷中，但是眼前的肉泥卻不斷被拿去餵別的貓，頓時讓牠委屈度爆表，直接把臉藏起來不理人，耍脾氣的模樣簡直就像女友一樣，瞬間笑翻不少網友！

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從影片中可以看到，大吉像個小寶寶一樣躺在人類懷裡享用肉泥，沒想到眼前的美食竟飛走跑到別的貓口中，讓大吉心生不悅，但還是故作鎮定，連續被耍兩次後，喵喵委屈情緒瞬間大爆發，直接轉身把臉埋進奴才胳肢窩，開始「拒絕對話」，即便後來給吃也不肯露臉，鬧彆扭的模樣完全是「女友魂」上身！

▲▼貓咪被耍生氣氣不理人（圖／翻攝自抖音APP「meizhawo」）

▲大吉生氣完全不理人。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

大吉鬧脾氣影片上傳後，立刻在網路上造成瘋傳，也有人逗趣留言，「氣pupu 覺得委屈！」、「寶寶有情緒了」、「女朋友長這樣很可以！」、「有小性格的貓咪」、「好像小孩子，被搶了就哭XD」、「貓：我整天都不理你了！」、「真像哄不好的女朋友」、「喵：人家也不稀罕啦QQ」、「不給就不給！哼！」、「最有個性的貓」。

 

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關鍵字： 貓咪女友鬧脾氣鬧彆扭肉泥生氣不理人

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