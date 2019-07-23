小蠻腰圍標誌、頭頂瓶蓋「毛絨絨可樂」身分曝！網笑：太乖了不純

▲哈士奇假扮成可樂，穩定演出超不純！（圖／翻攝自抖音APP「zidanbaba」，下同）

實習記者呂佩倫／綜合報導

這瓶可樂一點都不純！抖音APP用戶「zidanbaba」日前上傳一則逗趣短片，只見開門後床上有瓶可樂，沒想到鏡頭一往上帶還有個長毛的特大號可樂，原來是哈士奇「子蛋」頭頂著瓶蓋以假亂真。子蛋高水準又穩定的演出讓網友紛紛稱讚可愛，也有人笑翻直呼，「這二哈不純！」

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飼主將影片上傳時，逗趣地註解寫下，「這飲料能喝嗎？」從影片中可以看到，一開始在床上有瓶真的可樂，接著畫面中還出現一瓶毛毛的特大號可樂，而這罐特大號飲料的真實身分就是哈士奇「子蛋」！只見汪腰上圍著藍色的可樂標誌，頭還頂著一個瓶蓋，穩定地背對鏡頭乖乖當瓶飲料，當鏡頭拍到牠時還露出超甜燦笑，瞬間擄獲不少網友的心！

▲汪：最乖的哈士奇非我莫屬！

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子彈牌可樂影片上傳後，在網路上造成瘋傳，也有人逗趣留言，「毛茸茸可樂」、「好大罐的百事可樂」、「老闆給我來買一瓶！」、「可樂要放多久才會長毛XD？」、「這二哈不純」、「二哈今日再度被迫營業」、「這就是傳說中的A4腰？」、「這可樂喝了會影響智商」、「主人比二哈還純XD」。

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