▲狗狗聽到關鍵字秒醒。（影／IG帳號「charlie_the_golden18」）

實習記者呂佩倫／綜合報導

每隻狗狗都有屬於牠們的「關鍵詞」！美國黃金獵犬Charlie也有一個很特別的暗號，牠只要聽到「披薩」這個單字，就會像開關被啟動一樣，瞬間清從睡夢中清醒，爆衝奔向主人期待美食送到自己口中。飼主將這段畫面上傳到Instagram帳號「charlie_the_golden18」，引來不少網友笑翻關注。

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▲Charile即便在睡夢中也會一秒清醒。

Charile和阿金兄弟Buddy、Tucker住在一起，三隻狗狗隨時隨地都覺得肚子餓，因此對於食物的名字很敏感，尤其是Charile特別明顯！從影片中可以看到，Charlie只要一聽到飼主喊「披薩」，無論再遠都會立刻爆衝現身，即使在睡夢中也會瞬間清醒，百試百中，令人不得不佩服Charile。

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飼主也提到，Charlie從來沒吃過披薩，卻不知道為甚麼對這個字情有獨鍾？Charile的影片上傳後，引來不少網友笑翻按讚，也有人逗趣留言，「牠是不是以為披薩是牠名字啊」、「前世的記憶」、「 這麼愛吃PIZZA？」、「可以改名為pizza了」、「太可愛了XD」、「開關啟動...誰都不能阻止我」、「那說好的披薩呢？」。

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