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聖上相揪亂尿尿！被「關禁閉」不悔過　反「牽手」上演兄弟情深

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▲▼難兄難弟檔被關籠還牽手。（圖／飼主阮佑授權提供）

▲難兄難弟檔被關籠還牽小手。（圖／飼主阮佑授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

不求同年同月同日生，只求關禁閉時有你陪我！台中貓咪「豆豆」、「櫻桃」這天一起在家中亂尿尿，因此通通被罰進籠好好反省，沒想到這兩位累犯早已習慣進監獄，不但沒有好好悔過，反而還上演「難兄難弟」牽手戲碼，有義氣的畫面瞬間讓網友們笑翻！

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▲▼難兄難弟檔被關籠還牽手。（圖／飼主阮佑授權提供）

▲喵：哥早就習慣監獄了！

飼主阮佑接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天先發現豆豆在家中堆放物品的箱子上尿尿，斥責牠一番後關進籠子反省，沒想到櫻桃竟跟著在同一個位置尿尿，因此一樣先罵一頓後一起關進去反省。事實上，兩個小傢伙早已是累犯，即便進了監獄也不緊張，反而跟對方玩起來，只見籠子內一貓趴一邊，同時將手伸出籠外牽著，瞬間讓家中充滿義氣感！

▲▼難兄難弟檔被關籠還牽手。（圖／飼主阮佑授權提供）

▲尿尿累犯者櫻桃。

▲▼難兄難弟檔被關籠還牽手。（圖／飼主阮佑授權提供）

▲尿尿累犯者豆豆。

豆豆跟櫻桃真的是對「難兄難弟」，牠們都有著相似的經歷。櫻桃的前主人因工作的關係無法繼續飼養，牠當時還差點被送往動物之家，阮佑得知情況後便暫時收養，一轉眼8年就過去了，櫻桃也持續在這幸福的過生活；豆豆也是前主人要出國工作，被寄養在阮佑家，一寄養就是5年多，直接變成家中的一份子，也和櫻桃變成好兄弟，雖然這對兄弟偶爾會尿尿，但牠們脾氣非常好，叫了就來非常地親近人類，讓家人們對兄弟檔又愛又恨！

▲▼難兄難弟檔被關籠還牽手。（圖／飼主阮佑授權提供）

▲豆豆很親人，和家人感情很好。

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阮佑將監獄兄弟情照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友笑翻按讚，也有人逗趣留言，「有難同當 的概念」、「朋友一生一起走！」、「在獄中的日子」、「左邊的表情很到位喔！」、「你若不離，我必不棄。」、「出生入死～」、「一起幹大事！」、「ㄧ起亂尿尿，ㄧ起關禁閉XD」、「情和義，值千個罐罐」、「尿的路上有你真好」。

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關鍵字： 貓咪兄弟尿尿搗蛋關禁閉反省義氣兄弟情

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