柴半夜「叼娃娃」360度旋轉狂甩超嗨！　後方「無言目光」笑翻網

▲柴半夜發狂甩娃娃，喵一旁超淡定笑翻網。（影／飼主楊舒婷授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

三更半夜就是要嗨起來！台北市柴犬「麻里」這天半夜不睡覺，突然發起神經咬著史奴比娃娃不斷甩來甩去，瘋狂的程度就像是跟對方有仇一樣！有趣的是，就在柴柴發瘋現場，白貓「麻糬」全程無言觀看，貓的淡定更顯得柴柴超級鬧事！

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▲麻糬：今天晚上要叫麻里乖乖吃藥。

飼主楊舒婷將麻里半夜發神經影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，從影片中可以看到，麻里正咬著史努比娃娃瘋狂地甩來甩去，完全把對方當成仇人一樣，狠狠地咬著不放，即便娃娃一直打到自己的身體，牠也不肯鬆口，堅持要把對方給拆了！然而就在柴發神經現場，有道眼光全程緊盯，原來是麻糬正在一旁看戲，牠似乎非常習慣柴妹「發作」，一臉淡定顯得柴更加瘋狂。





▲兩隻貓傻眼看柴柴發瘋。

楊舒婷接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天在客廳睡著後，半夜三點起來而柴柴也跟著起床，接著牠開始玩起玩偶，沒想到竟然玩到娃娃飛起來還打到自己，於是便將這段畫面錄下！同時楊舒婷也提到貓咪盯場的原因，原來麻里是個心機鬼，常假借玩娃娃的名義，故意靠近貓想偷打喵哥哥，才會讓麻糬不得不全程緊盯，以免柴又耍心機！

▲麻里超甜笑容。

▲家中毛孩全員到齊。

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柴半夜發神經影片上傳後，引來不少網友笑翻留言，「一定是史奴比不乖乖就寢」、「旁邊真的傻眼貓咪了」、「哮天犬起駕！」、「他起乩報這期的威力彩啦」、「貓：這只能給你87分不能再高了」、「貓：我就靜靜的看你裝B」、「柴：家裡容不下第二隻狗！」、「貓一臉看笨蛋的表情XD」、「貓：柴晚上又忘記吃藥...」、「傻眼貓咪真實版」、「為史努比默哀3秒」。

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