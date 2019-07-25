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汪住訓練場2周...懇親會上「棄養奴才」　陌生眼神狂歪頭：你誰？

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▲▼歐告去訓練學校就不要奴才了。（圖／飼主Chi Ying Lin授權提供）

▲歐告去訓練學校對奴才一臉陌生。（圖／飼主Chi Ying Lin授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

用陌生的眼神，宣告奴才被棄養啦！台中飼主Chi Ying Lin日前在臉書社團「米克斯傳奇」分享一則主人被丟棄的故事，原來是歐告「油條」被送往訓練學校後，才2周的時間就把奴才拋到九霄雲外去，在懇親會上各種嫌棄裝不認識，讓Chi Ying Lin爆炸難過！

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▲▼歐告去訓練學校就不要奴才了。（圖／飼主Chi Ying Lin授權提供）

▲帥氣的油條。

Chi Ying Lin接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，油條在一年前自己跑到家中經營的花園，初來乍到時非常的乖巧，像是個跟屁蟲一樣黏在人身邊，當時心想或許牠就是先前過世狗狗派來的「接班狗」，於是就將牠帶去結紮收編照顧。由於汪去看醫生時，獸醫表示狗狗過度社會化，完全是個「老油條」，因此歐告便獲得油條這個名字。

沒想到被收編後的油條開始耍起小聰明，牠非常會看人臉色，知道哪些人可以欺負，便會偷偷加速撞人、弄人，也會到處咬壞東西、偷翻垃圾，但是當大家生氣時，又會裝乖讓人心軟，汪汪便覺得自己可以到處亂玩，因此家人決定將油條送到狗狗訓練學校，讓牠糾正壞習慣。

▲▼歐告去訓練學校就不要奴才了。（圖／飼主Chi Ying Lin授權提供）

▲汪：訓練師來救救我QQ

油條進到訓練場所後兩個禮拜，迎來第一次和家人見面的懇親會，沒想到才進去2個星期的油條竟想自己換奴才！Chi Ying Lin提到，當時訓練師把油條帶出來後，先讓油條表演坐下趴下等最近學的技能，沒想到當家人叫油條的名字時，汪竟然開始歪頭，一臉「你是誰？」的表情，隨後眼光還一直跟著訓練師走，讓全家的心瞬間受傷！最後和油條獨處時，終於雙方有了互動的機會，不過油條依然一臉嫌棄，讓奴才真心覺得自己被汪棄養啦！

▲▼歐告去訓練學校就不要奴才了。（圖／飼主Chi Ying Lin授權提供）

▲油條收服家人的心。

▲▼歐告去訓練學校就不要奴才了。（圖／飼主Chi Ying Lin授權提供）

▲油條連家都自己找，十分地厲害。

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Chi Ying Lin將這段「奴才被棄養」故事分享後，引來不少網友笑翻紛紛留言，「唉呀！你好慘啊⋯正常是從犬舍那就會飛奔過來的沒錯啊」、「選擇性耳聾...」、「訓練師心裡應該笑翻了」、「竟然敢忘記金主XD」、「你要改名叫燒餅，油條才要理你」、「主人只能原放了」、「園方有沒有牽錯狗lol」、「要不要寫一篇奴才送養文XD」。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 米克斯狗狗訓練奴才訓練學校

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