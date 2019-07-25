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臘腸「貪吃魂」上線！鼻貼牆壁伸舌狂舔　媽嚇壞：難道裡面有...

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▲貪吃臘腸狂啃牆壁。（影／啾啾媽授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

孩子，牆壁不能吃呀！臘腸犬「啾啾」是個小貪吃鬼，但這天牠竟開始吃起牆壁，只見汪朝著牆壁狂舔猛舔，甚至還不斷開嘴想用啃的，讓一旁飼主超傻眼！飼主將這段逗趣畫面上傳到臉書社團「臘腸寶寶家族」，引來不少網友笑翻按讚。

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飼主貼文時逗趣註解，「牆壁有味道嗎？明明飼料跟玩具都有阿...」，從影片中可以看到，牆壁似乎有著無法抗拒的美味，讓啾啾狂舔，但汪似乎覺得用舔的不夠，於是將鼻子緊緊貼著，打算開嘴啃牆壁！汪積極的模樣讓飼主瞬間害怕懷疑，「難道裡面有屍體...？」

▲▼貪吃臘腸啃牆壁。（圖／飼主授權提供）

▲汪：有肉肉吃嗎？

飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天跟啾啾玩一下後便開始使用手機，汪似乎是想刷存在感才會跑去親牆壁，不過這也是啾啾第一次有這樣的行為，未來會再多加注意。啾啾平時很好動，同時也非常的愛吃，幾乎來者不拒，連讓人聞風喪膽的苦瓜也吃，是個名符其實的貪吃鬼。

▲▼貪吃臘腸啃牆壁。（圖／飼主授權提供）

▲啾啾從小吃可愛長大！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

啾啾親牆壁影片上傳後，引來不少網友觀看紛紛留言，「可愛死了！好像很好吃～」、「裡面藏有什麼寶物嗎」、「會不會是有骨頭在裡面？」、「飼料錢省了！以後肚子餓吃牆壁」、「可能想從牆壁裡攝取礦物質」、「練習跟女朋友喇舌～」、「汪：媽媽裡面好像有雞腿！」、「鼻子都貼壁囉XD」、「這批很純」、「牠只是想拆家啦！」。

＊小提醒：牆壁有油漆要避免讓毛孩不小心吞下肚喔！

▼更多精彩影音。

關鍵字： 臘腸牆壁舔牆壁貪吃

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