貓女兒被說壞話「白腳底會衰」！　　媽霸氣回嗆「15字金言」網讚爆

▲貓咪白腳底被說衰，媽回嗆網讚爆。（圖／飼主許媛媛授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

敢說寶貝女兒的壞話，地方媽媽絕對不客氣開嗆！高雄網友許媛媛日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享，虎斑貓「妞妞」是家中的小公主，但曾有位阿姨卻說，貓有白腳底會帶衰，一番話讓她忍不住當面開嗆，「這個只是花色而已，妳看起來比較衰！」。媽媽霸氣神回一句話，瞬間引起大票網友拍手叫好。

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▲妞妞有「山竹」手。

在台灣的傳統觀念中，有人相信寵物若是「白腳底」就會帶來壞運，雖然目前大多數人已破除此迷信，但這個觀念仍深植在某些人心中。許媛媛接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天媽媽在路上遇到一位朋友，開心地向對方炫耀妞妞的可愛，沒想到對方一看到貓咪是白腳底，竟說這樣會帶衰！一番話讓她心中燒起一把火，立刻霸氣神回，「這只是花色而已！你看起來比較衰」

▲妞妞和媽媽一起睡覺。

許媛媛也提到，媽媽起初也有些在意白腳底，但很快地妞妞就征服媽媽的心，直接成為家中的小公主，現在她出門回來，總是添購各種妞妞的零食回來，完全把貓咪當小女兒一樣疼愛。備受寵愛的妞妞雖然漸漸開始有公主病，但也是個暖心的小傢伙，每天10點就會乖乖上床跟媽媽一起睡覺，可愛又貼心的行為完全療癒人心！

▲萌死人不償命！

▲妞妞很愛學貓哥哥的行為。

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媽媽霸氣神回的故事一貼出後，立刻引來網友狂蓋「白腳底」樓，也有不少人回應，「媽媽的話都是對的！」、「為什麼要討厭山竹」、「山竹腳最可愛！」、「白襪子才是王道！」、「給媽媽讚一個！」、「我也覺得白襪很雖，沒事還要被這樣講XD」、「那全白的怎麼辦」、「見不得喵喵有襪子穿的阿姨」、「媽媽好帥！」。

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