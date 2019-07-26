▲領養「歐蜜馬」之後，夫妻倆順利有了寶寶。（圖／許毓旂提供）

記者何睿宜／採訪報導

「結婚2年多肚子都沒消息，養了黑貓3個多月就懷上寶寶（所有檢查正常），這樣還有人說黑貓不吉利嗎？」許毓旂跟先生結婚以來一直很想要孩子，然而2年多來肚子都沒消沒息，夫妻倆甚至找上不孕門診，沒想到就在領養黑貓「歐蜜馬」之後順利自然懷孕，全家人都超開心。

許毓旂和先生2016年11月結婚，努力了一段時間都沒有懷孕，便在2018年10月開始到醫院看不孕症門診，同年12月中她領養了歐蜜馬，今年4月就自然懷孕。許毓旂受訪時表示，今年2月過後他們就沒繼續看不孕門診，在門診時也沒有做什麼積極治療，「所以真的是自然懷上。」

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▲一直想要孩子的夫妻倆曾經去看不孕門診，自然懷孕後十分開心。（圖／許毓旂提供）

談到這隻「幸運送子貓」，許毓旂說，牠原本在台中的逢甲夜市流浪，被愛心媽媽Amber誘補，「頭2天以罐頭誘補失敗，第3天以超有名的雞排誘補成功。」歐蜜馬被誘捕後，寄放在太平區的邦比寵物店免費認養，許毓旂經過愛媽家訪和深談，才將牠認養回家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲待認養時的歐蜜馬。（圖／許毓旂提供）

事實上，許毓旂家中本來就有一隻約6歲的貓「咩醬」，因此準備領養新貓時，很擔心牠不同意，為此找來寵物溝通師幫忙溝通，一方面詢問咩醬意願，一方面也向牠承諾即使有了新成員也會加倍愛牠，咩醬才勉強同意。有了咩醬首肯，許毓旂仍不敢馬虎，將歐蜜馬接回家後，乖乖按照SOP，「關籠隔離1至2週才放出，中間每天餵罐頭、毛巾交換氣味等。」

▲許毓旂的第一隻貓「咩醬」。（圖／許毓旂提供）

▲歐蜜馬和咩醬相處良好。（圖／許毓旂提供）

▲幸福又幸運的歐蜜馬。（圖／許毓旂提供）

除了夫妻倆愛貓，許毓旂的公婆也成了貓奴。她笑說，5年多前還未婚時，公婆知道他們要養第一隻貓，就說「如果以後懷孕，貓都要送走」，沒想到後來2位長輩自己陸續養了2隻貓，也再沒說過那樣的話，「公公對貓毛過敏，但還是每天跟貓睡覺；婆婆則是每天打掃環境，每天掃地。」

▲公婆後來也自己養了貓咪，這隻名叫「皮皮」。（圖／許毓旂提供）

▲公婆後來也自己養了貓咪，這隻名叫「肚肚」。（圖／許毓旂提供）

許毓旂順利懷孕後，整個家族都非常開心，還辦了一個小小的慶祝派對，用玩桌遊、切蛋糕的方式公布肚裡寶寶的性別。在眾所矚目下，許爸爸切開蛋糕，露出藍色內餡，也揭曉許毓旂肚裡是個健康的男寶寶，現場氣氛歡樂又感人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）



▲許家人特別為寶寶辦了小派對。（圖／許毓旂提供）

▲許爸爸切開蛋糕揭曉寶寶性別。（圖／許毓旂提供）

「幸運送子貓」的故事分享上網，簡單幾句話就讓網友們感動不已，紛紛留言恭喜和祝福，「你的寶寶可能上輩子是貓奴」、「黑貓宅急便，兼差送寶寶」、「招子貓，下一步就招財啦」、「黑貓超吉利」、「貓來起大厝！祝子孫滿堂～」、「喵咪帶財還順便帶弟弟妹妹呢！」

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