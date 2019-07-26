媽寶貓頭鷹狂發「企企企」乞食聲癡等媽餵！　現實逼長大自行覓食

▲媽寶貓頭鷹癡等媽餵食。（影／南投林管處提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

連貓頭鷹都有媽寶小孩！南投林管處人員近日晚間在奧萬大森林遊樂區散步時發現，有隻「青少年貓頭鷹」原本應該自己嘗試尋找食物，卻仍傻傻地站在樹上不斷發出「企！企！企！」乞食聲，想要呼喚親鳥快點回來餵食，最後不但沒吃到東西，反而讓自己媽寶行為全被撞見！

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▲貓頭鷹：我也要學著長大不當媽寶了！

奧萬大森林遊樂區經理廖慶森表示，晚上下班後習慣在園區內散布巡視一下，20日晚間正好聽到樹上傳來「企企企」的聲音，仔細尋找後發現有隻小貓頭鷹在樹上發出細微的乞食聲，不過卻未見親鳥現身餵食，推測該貓頭鷹應處於青少年階段，正是該學著自己覓食的年紀，所幸牠叫了幾天後終於看破，乖乖學著成長自行覓食。

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廖慶森提到，這幾天已觀察到該貓頭鷹在吃東西，不過在附近並未看到親鳥現身，可以猜測牠是自己尋來食物，願意靠自己的力量生活下去！他也分享，一般來說2月開始，成年貓頭鷹就會發出求偶的聲音，藉此吸引異性伴侶的注意，接著會開始利用天然的樹洞、洞穴來築巢，大約在4到6月期間能看見嗷嗷待哺的小雛鳥，7月開始親鳥會覺得小孩子已經長大了，便開始減少餵食次數，讓小朋友能學著自己覓食獨當一面生活下去。

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