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夜半驚見吸血怪「卓柏卡布拉」？　專家認出：牠是小可憐

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（圖／翻攝自Facebook／Wild At Heart Rescue）

▲監視器拍下的畫面，讓當地人心惶惶。（圖／翻攝自Facebook／Wild At Heart Rescue）

記者詹筠怡／綜合報導

對於未知的恐懼總讓人無限放大想像力，最近在美國密西西州一處小鎮，常有居民目擊奇怪的生物在路上亂竄，當地人心惶惶非常緊張。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

有住戶調出監視器畫面，發現拍到的是一隻體型接近狗的神祕動物，有人說是土狼，也有人說那是一隻有皮膚病的狗，還有人危言聳聽說是吸血怪物「卓柏卡布拉（chupacabra）」，後來Wild At Heart Rescue的創辦人Missy Dubuisson看了畫面斷言「那只是一隻沒毛的狐狸。」

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（圖／翻攝自Facebook／Wild At Heart Rescue）

▲等了快兩個月，陷阱終於抓到了這隻神秘怪物。

Dubuisson說，這隻狐狸應該是得了一種免疫力低下引起的皮膚病，當地的愛心媽媽於是設置了特殊陷阱，裡面放了小零食，等了快2個月才好不容易抓到這隻生病的狐狸。

所有居民都為此歡呼，Dubuisson表示，「狐狸剛開始非常害怕，但牠意識到我們不會傷害牠，就放鬆了。」經過治療，狐狸的毛慢慢長回來，在同一個地方被野放，結束了這場吸血怪物驚魂。

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（圖／翻攝自Facebook／Wild At Heart Rescue）

▲這隻狐狸被目擊拍下的樣子，讓當地居民非常害怕。

（圖／翻攝自Facebook／Wild At Heart Rescue）

▲這隻落難的小狐狸經過治療，順利被野放回大自然。

關鍵字： 北美要聞吸血怪物卓柏卡布拉狐狸

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