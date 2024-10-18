愛寵鬣蜥突生「大量蛋」　日本飼主不浪費水煮加料讚口感獨特！

▲家中的寵物鬣蜥生了一堆蛋，於是飼主決定吃吃看。（圖／翻攝自Ｘ／虫のような生活を送ってる人）

記者賈沐蓉／綜合報導

蛋蛋齁呷某？最近一隻住在日本的寵物鬣蜥突然生了一堆蛋，而飼主決定用「吃」的方式處理掉這些蛋，並將過程紀錄在「虫のような生活を送ってる人」的X帳號上，引來許多網友關注，目前該篇貼文已經吸引了超過1700萬次的點閱率。

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▲飼主把鬣蜥蛋放入水中煮熟。（圖／翻攝自Ｘ／虫のような生活を送ってる人）

一開始鬣蜥飼主發現自家爬寵生了許多蛋，於是決定來嘗嘗看。他先拿了幾顆鬣蜥蛋放入鍋子中用水煮熟，之後再把蛋殼剝掉，並準備了胡椒粉、美乃滋與橄欖油來一同享用。根據他在網路上的分享，吃起來像「味道很淡的雞蛋」，口感類似橡膠，但只要多咬幾口就會整個散開，後來他甚至請網友推薦更美味的吃法，因為蛋實在太多了。

▲飼主將已經煮熟的鬣蜥蛋剝殼，配上美乃滋、橄欖油與胡椒粉一起吃。（圖／翻攝自Ｘ／虫のような生活を送ってる人）

不過也不用擔心飼主無意間吃掉蛋中的小鬣蜥，因為他說自己吃之前有做過研究，知道雌性鬣蜥即使沒有交配也會產卵，這種卵就算拿去孵也不會生出小鬣蜥，後來覺得直接丟掉太可惜，才選擇用吃的。飼主的行為也讓不少人感到震驚又佩服「這，能吃嗎？」、「有點......無法接受」，也有不少人幫他推薦食譜「雞蛋拌飯如何？」、「試試溏心蛋」。

▲飼主的寵物鬣蜥，正趴在床上睡覺。（圖／翻攝自Ｘ／虫のような生活を送ってる人）