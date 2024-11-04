颱風前撿到「溼答答小貓」！暖男拎住脖子送醫治療　決定收編疼愛

記者林韋辰／採訪報導

在康芮颱風即將來襲的前夕，一位名為Sunny的車主在30日晚間8時左右，在高速公路匝道口驚奇地發現了一隻小橘貓。這隻小貓靠著吃奶的力氣、拼命發出「喵喵喵」，在車聲嘈雜的出口成功吸引到Sunny的注意。Sunny表示，如果當時音樂再開大聲一點，可能就會錯過這隻小貓。

▲小貓使出吃奶力氣發出求救聲。（圖／網友Sunny提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



[廣告]請繼續往下閱讀...

當時的情況相當緊急，因為匝道口的車輛都行駛得非常快，再加上當時康芮颱風快來臨，風雨逐漸變超強。Sunny憑著以往救助小貓的經驗，對牠們的叫聲相當敏感，馬上停車並打開手機手電筒，循著聲音找到了這隻小貓。

▲小貓咪全身溼答答，好險在颱風前夕被救出來。



Sunny受訪時表示，「我開著手電筒回去找，果然在匝道的護欄上看到一隻小貓！牠也很配合我，沒有掙扎的給我抓。」；原來這是一隻可愛的小橘，當時被找到時身體已淋濕。Sunny拎著貓咪脖子，趕緊帶去24小時動物急診，經過檢查，牠除了體內有寄生蟲需要吃藥治療外，其他無大礙，精神和食慾則很好。

▲小貓非常乖巧，沒有任何掙扎。



▲經過檢查，身體無受傷。



Sunny慶幸自己有救到小貓，「好險有順利找到牠，不然那邊車速很快，風雨也逐漸變強，若沒遇到我，牠可能也活不過那天。」；至於橘貓是一隻小妹妹，剛來到Sunny的家裡時，非常膽小和怕生，不過經過幾天的相處與康復後，牠已經不再害怕，反而食慾大開，逐漸展現出調皮的一面。

▲小貓越來越調皮。



Sunny決定將這隻在颱風天遇到的小貓收編，成為家庭新成員，笑說這是「颱風天遇到的小驚喜」。過去他曾救援十幾隻浪貓，目前家裡收留4隻，其他已經送養成功。颱風天撿到貓咪的事件由Sunny分享到網路後，吸引許多網友關注，大家也紛紛曬出自家的「颱風貓」。「10月初颱風天在馬路邊撈到的，養快一個月了」、「這隻也是車水馬龍的路邊撿的」、「我桑尼哥真的很會撈貓貓，好人一生平安，祝搶演唱會門票成功，發票都會中獎，上廁所一定都有衛生紙，永遠找得到路邊停車格」。

▲颱風天的小禮物。