英國動物園犀牛母子起爭執　意外刺穿斑馬腹部致死

實習記者陳安榆／綜合報導

英格蘭科赤斯特動物園(Colchester Zoo)兩頭白犀牛起了爭執，卻意外將斑馬腹部刺傷，導致傷勢過重而死亡。園方原先是打造特別棲地，模擬大草原的樣貌，讓多個物種可以像在野外一樣同時生活，卻發生這樣的情形，他們表示此事極為罕見，也開始著重密切監測動物行為，減少再次發生的風險。

▲Ziggy是一隻深受大家喜愛的斑馬，也和其他物種相處得很融洽。（圖／翻攝自colchester_zoo／官網）



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根據園方官網指出，來自南方白犀牛母子Astrid和Tayo當地時間10日下午2點起衝突，這對於這種物種來說是再正常不過的事。由於這個展示區擁有多種動物一起活動的地方，當犀牛媽媽Astrid試圖把雄性斑馬Ziggy趕開時，居然不小心刺中對方的肚子，Ziggy幾分鐘後就失去心跳。

▲Astrid是一隻南方白犀牛，其在科爾切斯特動物園產下了兩隻小犀牛。（圖／翻攝自colchester_zoo／官網）



官網提到，科爾切斯特動物園擁有150 多種物種，坐落在24.2814公頃的公園和湖泊中，有許多不同的棲息地。自 2017年以來，Ziggy在野生王國棲息地與其他物種生活在一起，其中也包括犀牛。園方對於此次事件十分震驚，斑馬是深受大家喜愛的動物，針對這種極為少數發生的事情，園方審查了對每隻動物的護理，照護團隊將在幾周內密切觀察動物們的行為，盡量避免這類意外產生的可能性，對於Ziggy的離去也感到十分遺憾。