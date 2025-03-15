奴才耗時架好寵物柵欄　柴柴1秒破解「輕鬆鑽縫越獄」

▲奴才耗時裝的寵物柵欄，一秒就被荷包蛋破解。（影／網友@_shiba_egg_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市柴犬「荷包蛋」即將2歲，是超級愛玩的狗狗，牠剛回家時奴才準備了「寵物柵欄」，沒想到裝好的下一秒，聰明的荷包蛋直接從欄杆縫隙鑽出來，間隙太大的尷尬瞬間讓飼主無奈又好笑。

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▲荷包蛋脾氣超好，很黏人。（圖／網友@_shiba_egg_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



荷包蛋超愛媽媽做的肉肉，還有各式新鮮烘乾零食。在家最喜歡撒嬌和抱抱，不過出門時牠的樣貌可是截然不同的，會變得超級外向，尤其是喜歡和比牠還大的狗狗玩，彷彿脫韁野馬一樣，興奮地不得了。因為家中有些區域比較少清理，所以會限制荷包蛋過去，沒想到耗時許久裝的柵欄障礙完全擋不住牠，只能加裝塑膠墊阻擋。

▲外向的荷包蛋最喜歡交朋友，尤其是比自己大的狗狗。（圖／網友@_shiba_egg_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主直言，當下剛好想拍愛犬對柵欄的反應，結果下一秒就被鑽過去了，「想說這個柵欄到底是給誰用的，覺得超級搞笑。」可愛的瞬間也被發佈到Threads上，目前至少有2.1萬次瀏覽數，網友在底下留言「有用但是不多」、「肉肉吃太少了！多吃點就可以擋住」、「穿梭自如」、「柵欄表示：你有考慮過我的心情嗎」、「要先貼紙箱，而且這個太低了」，釣出不少有相同經驗的奴才。