購物紙袋突變「麻雀臨停區」　兩腳緊抓邊緣完全不怕人

記者賈沐蓉／綜合報導

最近是鳥類育雛的季節，容易遇見正在學飛的幼鳥。日本一個名叫「もちお@もやし」的X帳號就遇到了類似的事情，帳號主人在北海道旅遊時，恰好提著購物紙袋在路上走，結果居然變成某隻麻雀的臨時休息區，站在上面休息了一陣子才離開。

▲一隻剛離巢的麻雀停在購物紙袋上休息。（圖／翻攝自X／@mocchi77）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這隻青少年麻雀的嘴巴還有部分是黃色，尚未完全轉換成象徵成鳥的黑色。這位小訪客用爪子抓緊提袋邊緣，完全不在乎身邊龐大的人類，自顧自地觀察著附近的環境。帳號的主人表示，這隻小麻雀大概這樣陪了自己五分鐘左右，並後悔為什麼沒帶更好的攝影器材來記錄這個畫面，「牠真的很可愛很有魅力」。

▲麻雀正在觀察周圍的環境。（圖／翻攝自X／@mocchi77）

目前該篇貼文已累積超過1331萬次點閱，X網友們對這場意外的相遇表示驚訝，不少人也替正在努力獨自生存的小麻雀獻上祝福，「看來牠才剛離巢不久」、「從沒看過麻雀毫無警戒地靠這麼近」、「希望牠在都市裡健康地成長」。