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東森寵物再推「愛心集糧」續暖行動　30萬糧食助浪溫飽

▲。（圖／東森寵物提供）

▲飼主每帶毛孩洗一次澡，都能捐贈愛心糧食給浪浪。（圖／東森寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

毛孩洗香香，浪浪吃飽飽！今年3月至4月間，東森寵物舉辦「美毛送好禮、助糧做公益」活動，期間寵物至門市洗澡一次，等同捐出10餐份量的飼料。5月底已完成市值超過30萬元的飼料捐贈作業，將糧食全數送至新北市板橋流浪動物之家，為等家的浪浪送上一份實質溫暖。

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▲新北板橋流浪動物之家收到完整配送的飼料。（圖／東森寵物提供）

東森寵物表示，透過「洗澡做公益」的方式，讓美容變得有意義，讓飼主的每筆消費都轉變為對浪浪的關懷，目前也與中華民國保護動物協會（APA）持續合作推動「愛心集糧卡」認購活動。即日起至7月16日止，民眾只要至全台任一門市購買「愛心認購卡」，即可捐贈一包20磅由統一企業生產的「寶貝狗」飼料給浪浪，並獲得獨家設計資料夾乙份。

▲。（圖／東森寵物提供）

▲APA協會與東森寵物共同將愛心飼料配送至各收容單位。（圖／東森寵物提供）

該品牌飼料由統一企業生產，經過201項安全檢驗，實現「買得安心、捐得放心、吃得健康」的公益價值。東森寵物表示，「浪浪不只是社會的一分子，更是需要大家攜手照顧的家人」，未來會繼續透過不同型態的公益合作，將毛孩照護的理念散播到社會中，並誠摯邀請所有關注動物福祉的你我，讓這份溫暖延續下去。

▲。（圖／東森寵物提供）

▲「寶貝狗」飼料經過201項安全檢驗，讓毛孩們吃得安心。（圖／東森寵物提供）

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▲透過這次助糧活動，讓正在等家的浪浪也可以吃飽飽。（圖／東森寵物提供）

同步招募中的「金萌卡會員」也有專屬優惠。現在加入可享指定商品最高20%寵點回饋，1點即可折1元，並同步累積會員福利與生日禮，回購超划算。東森寵物表示，這樣的點數制度設計，就是希望飼主在日常採購中也能輕鬆省、無負擔。

▲。（圖／東森寵物提供）

▲加入金萌卡，消費累積萌點數，1點抵1元！結帳時出示APP會員條碼即可折抵，買得越多省得越多，會員還享生日禮、滿額贈，快來加入吧！（圖／東森寵物提供）
 

關鍵字： 寵物公益捐贈浪浪飼料

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