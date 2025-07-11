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客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

記者賈沐蓉／綜合報導

虎斑貓「小灰」是隻不怕生的喵星人。這天鏟屎官的朋友來家裡吃飯，牠也非常認真地幫忙接待，伸出小毛手努力跟對方討摸摸，感覺不夠又繼續輕拍對方撒嬌，對此當事人也覺得困擾又可愛，「小貓貓～我都不用吃飯了欸」。

▲。（圖／Threads@smhbk_1494提供）

▲小灰用貓掌輕拍客人討摸。（圖／Threads@smhbk_1494提供）

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影片中的小灰乖巧地在客人身邊坐好，非常有禮貌地伸手去撥對方的手肘，並用非常誠懇的眼神暗示。雖然飼主的朋友早在吃飯前認真擼了半小時，但還是難以抗拒牠真誠的請求，立刻放下便當摸好摸滿，收穫一隻頭抬高高舒服瞇眼的快樂小貓。Jerry表示小灰的個性非常黏人，雖然天生憂鬱臉，但「喜歡討摸摸，是家裡的公關貓」。

▲。（圖／Threads@smhbk_1494提供）

▲客人直接被融化，開心狂擼。（圖／Threads@smhbk_1494提供）

▲。（圖／Threads@smhbk_1494提供）

▲雖然小灰天生衰臉，但卻是家裡最親人的公關貓。（圖／Threads@smhbk_1494提供）

飼主還在留言補充，小灰幾乎無時無刻都想被摸，「連上次修冷氣的來，牠都在蹭人家的腳哈哈哈」，甚至還知道自己可以擼回去，「會狂蹭你的臉那種」。不少Threads網友也被小灰的待客方式萌到融化，表示也想參一咖，「這無法忍住不撸欸」、「摸小灰是從這邊排隊嗎」、「這樣叫我，飯不吃了啦！直接摸到飽」。

▲。（圖／Threads@smhbk_1494提供）

▲小灰與家裡的其他貓咪。（圖／Threads@smhbk_1494提供）

 

關鍵字： 貓咪可愛撒嬌客人招待忠心

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