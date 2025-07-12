萌汪被媽親「齜牙咧嘴」嫌棄臉　眼神哀怨對爸爸就差別待遇

記者賈沐蓉／綜合報導

兩歲的米克斯「憨吉」是網友胡浚崴收養的浪浪，平時特別偏愛爸爸。這天媽媽對著狗女兒又抱又親，憨吉的表情也從一開始的斜眼忍耐，到後來忍無可忍齜牙抗議，但對爸爸就完全不會，生動有戲的表情也讓飼主笑噴，「真是獨愛爸爸的小狗憨吉」。

▲憨吉最愛爸爸，被媽媽親就忍無可忍齜牙抗議。（圖／有點毛毛的／胡浚崴提供）



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影片中的憨吉被媽媽抱在懷裡，一下下狂親頭頂，一開始這位小公主先嫌棄偷瞄，表情似乎在說「妳夠了喔！」，當發現媽媽沒有要停止騷擾，怒氣值逐漸上升，最後氣炸偷露牙齒兇人，臉上表情超級豐富。然而平時的牠超黏爸爸，只要主人玩手機或看電視，憨吉就會自動出現用手狂撥討摸，就連爸爸翹腳都要硬把頭擠進跨下刷存在感。

▲憨吉看見爸爸翹腳，硬把頭擠過來。（圖／有點毛毛的／胡浚崴提供）

▲憨吉：爸爸你不要玩手機了快摸我。（圖／有點毛毛的／胡浚崴提供）

網友們也紛紛敲碗求爸爸的親親對照影片，飼主表示因為憨吉熱情過頭所以沒有，「我都被牠強迫舔臉，沒辦法拍，差點被憨吉口水淹死」。夫妻倆其實都超級疼愛牠，每天都煮鮮食給憨吉吃，「夏天怕她熱都開冷氣給牠吹，冬天怕她冷都開暖氣給牠吹」，就算發現狗女兒有癲癇，需要每周回診，吃藥一輩子也依然疼愛。

▲爸爸媽媽其實都很寵愛憨吉。（圖／有點毛毛的／胡浚崴提供）

憨吉嫌棄媽媽的豐富表情戲，以及對爸爸的明顯差別待遇，在粉專「有點毛毛的」廣受網友歡迎，「斜眼看媽媽哈哈」、「這無辜的小眼神是怎麼回事」、「同性相斥、異性相吸概念嗎？」。

▲憨吉最愛黏在爸爸身上。（圖／有點毛毛的／胡浚崴提供）