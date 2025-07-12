超派白貓給摸但「見狗就兇」　主人指小奶汪立刻猛哈氣

記者賈沐蓉／綜合報導

白貓西格麗得（Sigrid）是隻擁有美麗長毛的美女貓，正與主人崔維斯（Travis）在英國進行腳踏車之旅。雖然牠對人還算和善，但遇見狗狗時可說是毫不留情，碰到陌生人時會給對方摸兩下，但看見對方懷裡的小狗就立刻大聲哈氣。

▲西格麗得對人還算和善，但非常討厭狗。（圖／翻攝自Instagram／@skintension）

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這天崔維斯正載著愛貓，然後遇見了一位抱著小奶狗的路人想摸貓，飼主還不忘先提醒「牠不喜歡狗，有可能會哈氣」。剛開始西格麗得沒注意到有狗，很給面子地給對方摸摸頭頂，但當崔維斯告訴牠還有隻小狗時瞬間變臉，兇狠對著人家狂哈氣，而當事狗則一臉無辜地待在主人手上，完全不知道自己做錯什麼激怒對方。

▲當牠看見別人懷裡的小幼犬，立刻狂哈氣。（圖／翻攝自Instagram／@skintension）

▲小狗：我做錯了什麼？（圖／翻攝自Instagram／@skintension）

西格麗得也平等地討厭每隻汪星人，不論是路過的浪浪還是有人牽著的寵物狗，只要看見就一律哈氣。之前一人一貓還曾在電梯裡遇見一隻長得非常相似的白貓，但巧遇同類的牠也只是喵喵叫抗議。這隻喵星人對狗兇巴巴的影片在IG獲得超過1400萬點閱，更得到許多網友的趣味留言，「我愛牠的潑辣」、「狗：我做了什麼？」、「牠認為自己超可愛...但需要維持形象！」。