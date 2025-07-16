德牧挑戰「疊疊樂」狂瞎忙　搶拍含手最後饋頭心臟爆擊

記者賈沐蓉／採訪報導

住在金門的德國牧羊犬「小次狼」跟飼主們嘗試疊手挑戰，結果兩人一狗都在瞎忙。這隻呆萌的小男生經常搶拍，還不太清楚遊戲規則，原本要給前爪結果變成靠頭，還不忘偷含兩人的手，但還是把爸媽萌到心臟爆擊。

▲小次狼挑戰疊手遊戲，以為要放頭翻萌翻爸媽。（圖／Threads@puppy_kojiro提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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小次狼等不及兩人把手疊好，就搶先把爪子跟頭擠上去，讓媽媽沒地方放，偶爾爸爸還會故意鬧牠，趁狗兒子不注意偷把手抽走。後來牠乾脆含住爸媽的手掌，賣萌外加偷啃幾口。雖然瘋狂NG但可愛度滿分！小次狼爸爸表示，剛開始他們其實有成功，「只是沒有按到錄影，後面有按就一直失敗」，而對牠在挑戰中各種搗蛋，爸媽也笑稱「就是一隻小屁孩哈哈」。

▲剛開始還一直搶拍，讓媽媽沒位置放。（圖／Threads@puppy_kojiro提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小次狼：偶就是小屁孩啊～（圖／Threads@puppy_kojiro提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

現在的小次狼才5個月大，身邊還有一隻叫做武藏的狗娃娃伙伴，飼主透露牠是隻聰明愛玩，調皮又調氣的小朋友，「對所有事情充滿好奇心，另外就是很黏主人」，而牠除了饋頭外，還會「坐下、趴下、握手、擊掌、等等」各種特技。Threads網友也被牠的表現融化，「饋頭也算過關啦！」、「牠的手手好大」、「超級可愛。最後是放了然後含住叫你們不准移開」。

▲小次狼正抱著主人的手撒嬌。（圖／Threads@puppy_kojiro提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲出去玩搭車的眼神非常有戲。（圖／Threads@puppy_kojiro提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小次狼與牠的布偶伙伴武藏。（圖／Threads@puppy_kojiro提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲除了會饋頭，小次狼還是隻會坐下、握手、擊掌等特技的聰明狗狗！（圖／Threads@puppy_kojiro提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）