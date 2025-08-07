誘捕浪貓卻聽到「熟悉哭哭聲」　自家貪吃狗窘被「誤捉」

▲被誤捕的皮皮一臉不開心。（圖／IG@pippi_puppy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

住在花蓮的皮皮媽媽有誘捕浪貓、協助節育、送養的習慣，這天確在誘捕籠捕到「自家愛犬」，頓時讓她哭笑不得。這天媽媽一如往常地在自家後院的菜園放置誘捕籠，沒想到一家人要出門時卻怎麼都找不到皮皮，聽到哭哭聲才發現貪吃的寶貝被誤捉進籠，滑稽畫面讓奴才又無奈又好笑。

▲媽媽發現皮皮時，覺得又無奈又好笑。（圖／IG@pippi_puppy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲姐姐坦言皮皮去過的地方比她還多，牠是家中的心頭肉。（圖／IG@pippi_puppy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

姐姐分享，13歲的皮皮真的非常貪吃，尤其是肉肉，唯獨不喜歡吃飼料。家中的菜園是封閉的，只不過時不時會有流浪貓跑進來，爸媽至今已經陸陸續續將超過20隻浪浪成功結紮，通常大隻的貓咪會原放，較為親人或是小隻的幼貓則會安排送養，自己也收編了一隻小貓，與隨和的皮皮相處得不錯。

▲先前誘捕到的貓貓們。（影／IG@pippi_puppy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



皮皮平時和爸爸媽媽住在一起，白天家中有人在就會讓牠自由進出後院，出門牠也幾乎會一起去。這天飼主要外出時卻到處都找不到狗狗，不停地叫喚才聽見「求救聲」。只見圓滾滾的皮皮一臉不開心地坐在誘捕籠內，簡直快要笑翻媽媽，相信下次牠應該不敢再被食慾沖昏頭。