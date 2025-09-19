台74線黑狗亂竄「拒捕」　巧遇熱心民眾「隨身帶牽繩零食」幫大忙

實習記者陳安榆／綜合報導

台中市烏日區日前有隻黑色米克斯犬在路上亂竄，烏日警方獲報欲將牠帶走，沒想到狗狗拒絕配合，直到路過的一名民眾提供繫繩和零食，才順利犬隻帶上警車。台中TVPB波麗士分享這段「拒捕片」，網友們驚呼，「竟然有路人隨身帶牽繩，真的是愛狗人！」。

▲台74線小黑亂竄，還不配合上車。（圖／翻攝自Facebook／臺中TCPB波麗士）



[廣告]請繼續往下閱讀...

這個「拒捕事件」發生在8月12日，當時狗狗在路上遊蕩，為了避免影響交通安全，警察想將狗狗帶走，但狗狗說什麼都不配合，沒想到巧遇「隨身帶牽繩零食」的好心民眾相助。台中市南屯動物收容所黃組長表示，8月12日時接到烏日派出所送來的犬隻，掃瞄晶片後發現其為浪浪，剛開始狗狗無論如何都不願配合員警，甚至是想動嘴咬人，令警方一個頭兩個大。所方8月21日替該犬進行結紮手術，觀察至8月25日便將其回放。

▲熱心民眾提供零食款待，警民合作順利逮捕小黑。（圖／翻攝自Facebook／臺中TCPB波麗士）



網友們看到熱心民眾提供零時、牽繩，與警察合作將小黑帶離危險地段，都覺得很暖心，「隨身帶這些肯定很愛狗」、「看到這個先生出現瞬間很感動耶」、「這是NPC嗎！竟然出現帶道具的角色！」。