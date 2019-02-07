黑貓碰到梳子秒翻白眼變「猛毒」　媽傻眼：明明長得很可愛

▲米漿一梳毛就會享受到崩壞。（圖／飼主Ginny Liao提供）

記者何睿宜／採訪報導

「明明就長得很可愛，為什麼梳毛的時候會變這樣啦⋯」飼主Ginny Liao拍下愛貓「米漿」的崩壞照，只見牠因為梳毛太享受，又翻白眼、又露牙齒的。網友看了笑說「變身猛毒了」，還有人用經典動畫《魔法阿嬤》的哏說，「要來吃阿嬤了嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲媽媽第一次看到米漿梳毛的反應時心想，「根本是被大法師附身了啊！」（圖／飼主Ginny Liao提供）

Ginny受訪時表示，大約10歲的米漿其實是家裡的「大姐頭」，平常不是八字眉就是一臉兇樣，「但只要一看到梳子就變得超級窩囊，一梳毛就會瘋狂呼嚕嚕。」Ginny回憶，當初是在一間寵物用品店領養米漿，帶回家後發現牠總是舔毛舔到全身濕搭搭，仔細一看，原來牠舌頭有傷口潰瘍，才會一直大量流口水，「想說幫牠梳毛，把被口水沾成一束一束的毛梳開，殊不知竟然開啟牠的梳毛詭異表情開關。」

▲米漿其實長得超可愛。（圖／飼主Ginny Liao提供）

事實上，領養時米漿已經是成貓了，但牠的個性卻特別貼心。媽媽Ginny點出米漿的可愛之處，「黑貓很貼心，牠是全家唯一聽的懂人話而且不大會裝傻的貓，一叫就來。其他3隻滿常裝聾的。」此外，黑貓雖然拍照經常過曝，但還是「怎麼拍怎麼可愛」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲米漿是家裡的大姐頭。（圖／飼主Ginny Liao提供）

米漿梳毛照片貼上臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，網友們紛紛留言，「這跟小時候馬麻幫小朋友綁頭髮綁太緊是一樣的笑果」、「哈哈哈哈哈哈哈哈頭髮糾結喔XD」、「黑貓：你扯到我頭皮了啦」、「絲襪套頭概念」、「要變身了嗎」、「是不是綁了馬尾啊？」

▲網友幫米漿配上對白，「你扯到我頭皮了啦！」（圖／飼主Ginny Liao提供）

▲可愛的米漿是個貼心的孩子喔！（圖／飼主Ginny Liao提供）