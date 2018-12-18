逛寵物店不回家　白柴甜笑堅持「跟老鼠說再見」才肯乖乖走

▲柴：鼠鼠們要乖乖長大喔！我很快就會再來的。（圖／網友孫筱晴授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

我一定很快就會再回來的！高雄白柴「孫多美」只要進到寵物店，就像女人進了服飾店一樣，無法輕易走出大門。這天汪汪一如往常在門口耍賴，無論家人怎麼勸說牠就是不肯回家，直到主人妥協承諾牠再繞一圈，狗狗二話不說直接立馬衝到老鼠櫥窗前，邊看邊笑得合不攏嘴，而後才願意乖乖隨著家人回家。

姐姐孫筱晴表示，寵物店是多美最喜歡的場所之一，每次來到寵物店停車時，多美都會迫不及待想趕快衝進去，一進到店裡後，牠甚至還會依照自己熟悉的路線，從一樓開始往上逛，每個角落都不能放過，只要看到動物牠就會好奇地停下來觀察，尤其是牠最愛的鼠類區，總是要花最久的時間和老鼠培養感情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲多美只要看到小動物就會非常開心。

▲牠甚至能一整天待在鼠窩前盯著倉鼠不動。

其實家裡也養了一隻倉鼠名為「小胖」，多美非常地喜歡牠，有時候甚至能一整天都趴在原地觀察小胖，於是因此愛上了鼠類。這天爸爸告知牠要回家時，汪汪竟拖著牽繩賴在原地不肯離開，一旁的寵物店店員也連忙勸說，要狗狗逛完最後一圈就回家，多美聽了後默默答應，而後竟馬上衝到老鼠櫥窗前，眼裡充滿幸福的模樣看著小老鼠們，就像是在跟牠們道別般，看完後才心甘情願地跟著家人離去。

所幸多美不會吵著要買店裡的東西，只有在人們查看商品時，牠會像店員一樣湊到一旁觀看，而影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友們看了也都紛紛笑說，「讓他當一日店長啦」、「超想應徵當店長」、「笑成這樣」、「看老鼠笑咪咪」、「笑起來好可愛ㄟ」、「鼠鼠可以是聖誕禮物嗎」、「抓一隻回家跑跑吧」、「超可愛的啦！！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲汪：小胖你怎麼這麼可愛呀！

▲多美：拔～要不要幫小胖再買一個鼠窩啊？

▼影片為網友孫筱晴授權提供

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