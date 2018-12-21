單身狗、長髮喵萌照大車拼！　「聖誕之星」總值逾2萬寵物大獎等你拿

▲趕快幫家中毛孩扮成最萌聖誕之星拿好禮！（圖／ETtoday東森寵物雲，下同）

寵物小組／綜合報導

《寵物聖誕之星》拚創意拿大獎，最萌毛孩攏底加！現在只要參加《ETtoday東森寵物雲》特別活動，上傳投稿家中貓貓狗狗最符合聖誕節的應景萌照，讓寶貝成為毛孩界最獨一無二的大明星，就有機會把市價2200元的寵物循環活水機帶回家！還在等什麼？趕快幫家裡的萌寵拍張Q到不行的史詩級美照吧！

▶投稿毛孩聖誕創意萌照，把超值好禮帶回家！

即日起至12月28日止，在本次活動頁面投稿家中貓咪和狗狗的聖誕萌照，就有機會帶走超值寵物週邊好禮！《ETtoday東森寵物雲》這次特別把貓咪和狗狗分開進行，只要成功奪得貓咪組投票數前30名、狗狗組投票數前31名，就能根據名次獲得相對應價值的獎項，多項好禮等你拿！

▲《寵物聖誕之星》特別活動，多項好禮送給你！

活動開跑至今，戰況依舊非常激烈，毛家長們各個用心打扮自家毛孩，誓言要讓自己的寶貝成為最閃耀的那顆星星！雞腿店白貴賓店長「歐巴」COSPLAY裝扮成超萌聖誕老公公，準備好自己私藏的娃娃要送給乖巧的小朋友們；雪橇犬「魯蛋」特地帶上麋鹿頭飾，到耶誕城和人們共度美好佳節；牛頭梗「肥妞」則是秀出自己的愛人炫耀表示，「我有小黃陪我過節，你沒有勒！」創意十足的單身狗萌照深受網友喜愛！

▲狗狗組各個使出渾身解數「裝」可愛，擄獲網友心！

而貓咪組則是多以反差萌搞笑取勝，橘貓「樂迪」被奴才笑稱是「豬圈中最閃亮的一顆星」，有著貓的外表，同時又有豬的體態，圓滾滾的身材萌翻網友；還有史上最派的聖誕臭臉老公公「Cubie」，穿上各種應景聖誕裝卻擺出一副大姐頭的模樣，反差萌讓人不禁笑壞；甚至還有主人幫喵喵戴上長假髮，或是毛絨絨的厚外套，打造喵界的時尚巨星，眾多來勢洶洶的參賽者，不到最後一刻真的不知道誰能順利脫穎而出呢！

▲貓咪組大多數則以搞怪裝扮競賽，反差萌深得貓奴心！

除了比賽得名獎品以外，「東森寵物雲商店」再加碼，活動期間至任一實體店面出示「本人投稿頁面」，即可兌換門市禮「PURE巧鮮杯雞肉＋米＋蔬菜80g乙杯」或是「激密纖維貓罐鮪魚80g乙罐」，若再與店面聖誕樹合照、打卡，還能獲得「寵物洗澡五折券」，數量有限，全台12家分店士林、北投、建國、通化、三和、新莊、竹南、苗栗、竹東、頭份、湖口、新豐店，等你來喔！

▲活動期間到實體店面與聖誕樹打卡合照，就能兌換禮物喔！除此之外，東森寵物雲商店優惠活動，即日起至2019/1/10，部分品牌犬貓飼料買一送一，除了建國店，在其他11間分店販售

►更多詳情請閱「寵物聖誕之星」活動頁面

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另外，東森寵物雲概念館將於12月23日在大直ATT與您見面，由26年寵物美容經驗的Candy Liu 劉老師帶領優秀的A級老師Nicole 與佳佳，以熱忱的心悉心照料您的家人，同時提供生鮮主食、有機天然食品、服飾等食衣住行多樣化商品供您選擇，給您有溫度的服務，給予毛孩最溫暖的照顧，希望毛孩都能幸福，歡迎您帶寶貝一起來體驗。

東森寵物雲ATT概念館

地址：台北市中山區敬業三路123號ATT大直店13-4櫃位

營業時間：週一至週日11:00-22:00

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