ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

單身狗、長髮喵萌照大車拼！　「聖誕之星」總值逾2萬寵物大獎等你拿

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲寵物聖誕之星。（圖／ETtoday東森寵物雲）

▲趕快幫家中毛孩扮成最萌聖誕之星拿好禮！（圖／ETtoday東森寵物雲，下同）

寵物小組／綜合報導

《寵物聖誕之星》拚創意拿大獎，最萌毛孩攏底加！現在只要參加《ETtoday東森寵物雲》特別活動，上傳投稿家中貓貓狗狗最符合聖誕節的應景萌照，讓寶貝成為毛孩界最獨一無二的大明星，就有機會把市價2200元的寵物循環活水機帶回家！還在等什麼？趕快幫家裡的萌寵拍張Q到不行的史詩級美照吧！

▶投稿毛孩聖誕創意萌照，把超值好禮帶回家！

即日起至12月28日止，在本次活動頁面投稿家中貓咪和狗狗的聖誕萌照，就有機會帶走超值寵物週邊好禮！《ETtoday東森寵物雲》這次特別把貓咪和狗狗分開進行，只要成功奪得貓咪組投票數前30名、狗狗組投票數前31名，就能根據名次獲得相對應價值的獎項，多項好禮等你拿！

▲寵物聖誕之星。（圖／ETtoday東森寵物雲）

▲《寵物聖誕之星》特別活動，多項好禮送給你！

活動開跑至今，戰況依舊非常激烈，毛家長們各個用心打扮自家毛孩，誓言要讓自己的寶貝成為最閃耀的那顆星星！雞腿店白貴賓店長「歐巴」COSPLAY裝扮成超萌聖誕老公公，準備好自己私藏的娃娃要送給乖巧的小朋友們；雪橇犬「魯蛋」特地帶上麋鹿頭飾，到耶誕城和人們共度美好佳節；牛頭梗「肥妞」則是秀出自己的愛人炫耀表示，「我有小黃陪我過節，你沒有勒！」創意十足的單身狗萌照深受網友喜愛！

▲寵物聖誕之星。（圖／ETtoday東森寵物雲）

▲狗狗組各個使出渾身解數「裝」可愛，擄獲網友心！

而貓咪組則是多以反差萌搞笑取勝，橘貓「樂迪」被奴才笑稱是「豬圈中最閃亮的一顆星」，有著貓的外表，同時又有豬的體態，圓滾滾的身材萌翻網友；還有史上最派的聖誕臭臉老公公「Cubie」，穿上各種應景聖誕裝卻擺出一副大姐頭的模樣，反差萌讓人不禁笑壞；甚至還有主人幫喵喵戴上長假髮，或是毛絨絨的厚外套，打造喵界的時尚巨星，眾多來勢洶洶的參賽者，不到最後一刻真的不知道誰能順利脫穎而出呢！

▲寵物聖誕之星。（圖／ETtoday東森寵物雲）

▲貓咪組大多數則以搞怪裝扮競賽，反差萌深得貓奴心！

除了比賽得名獎品以外，「東森寵物雲商店」再加碼，活動期間至任一實體店面出示「本人投稿頁面」，即可兌換門市禮「PURE巧鮮杯雞肉＋米＋蔬菜80g乙杯」或是「激密纖維貓罐鮪魚80g乙罐」，若再與店面聖誕樹合照、打卡，還能獲得「寵物洗澡五折券」，數量有限，全台12家分店士林、北投、建國、通化、三和、新莊、竹南、苗栗、竹東、頭份、湖口、新豐店，等你來喔！

▲寵物聖誕之星。（圖／ETtoday東森寵物雲）

▲活動期間到實體店面與聖誕樹打卡合照，就能兌換禮物喔！除此之外，東森寵物雲商店優惠活動，即日起至2019/1/10，部分品牌犬貓飼料買一送一，除了建國店，在其他11間分店販售

►更多詳情請閱「寵物聖誕之星」活動頁面
►快按讚追蹤「ETtoday東森寵物雲商店」粉絲團
►點我看東森寵物雲商店資訊

另外，東森寵物雲概念館將於12月23日在大直ATT與您見面，由26年寵物美容經驗的Candy Liu 劉老師帶領優秀的A級老師Nicole 與佳佳，以熱忱的心悉心照料您的家人，同時提供生鮮主食、有機天然食品、服飾等食衣住行多樣化商品供您選擇，給您有溫度的服務，給予毛孩最溫暖的照顧，希望毛孩都能幸福，歡迎您帶寶貝一起來體驗。

東森寵物雲ATT概念館
地址：台北市中山區敬業三路123號ATT大直店13-4櫃位
營業時間：週一至週日11:00-22:00

▼更多精采影音

關鍵字： 寵物聖誕之星聖誕節萌寵貓咪狗狗裝扮

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「阿嬤有我陪妳～」偷拍忠犬暖心畫面PO網　媽說12..

繩索斷裂「慘摔進鱷魚池」！特技師秒變10幾隻鱷魚大..

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

汪見水漥撸下去！「赤→胡麻柴」吐舌燦笑討好：媽～別..

路邊睡覺「咚」一聲！短腿胖貓「睜大眼呆滯」：X，怎..

汪全身「蚵殼」一碰剝落流血　徐文良接通報：有人拿棍..

豹貓被自己尿「臭到ㄎㄧㄤ掉」　狂聞後呆滯：什麼鬼味

尼莫女孩天生手臂短一截　遇見命定「幸運鰭」狗狗…攜..

想出門！高加索汪蒜頭嚴肅盯媽　「粉色亮點」馬賽克後..

想出門！高加索汪蒜頭嚴肅盯媽　「粉色亮點」馬賽克後..

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：..

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：..

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

喵喵肚子餓開撒嬌大絕招！　「鐵頭功」衝撞奴才討飯吃..

雪橇犬擊掌未來鏟屎官　小主人龍心大悅分享蛋糕

戲精貴賓「拖後腳」裝殘疾　下班秒起身...網讚：演..

豹貓被自己尿臭到ㄎㄧㄤ掉　狂聞後表情呆滯：什麼鬼味

吃飯啦！耍萌小跑步還答「好」　橘貓小布丁雀躍討食叫..

忠犬暖心畫面「阿嬤我陪妳」　媽偷拍PO網12字逼哭..

賣場買寵物床「寶寶也愛睡」　媽po照網友讚爆：cp..

俄勒岡「灌籃高手」海獺艾迪去世　拓荒者隊3月曾送上..

她徹夜抱著「快死掉的小貓」給最後溫暖　一早見證超噴..

小奴才「哈姆立克姿」抱聖上　牠眼神死怒瞪鏡頭：還不..

等半天沒人開！臭臉紅貴賓「用力敲門」：哈囉～我要進..

汪幼幼柵欄邊打招呼　牛牛一隻接一隻圍過來「討親親」

窩小鏟屎官懷中甜蜜入睡　喵溫柔摸臉「嘴對嘴啾啾」放..

中午剝開茶葉蛋！兩道「哀怨眼神」逼視而來：分一口吃

2柴繫一起！激動弟突跳台階　網美姐「原地慘摔」…淡..

兜風去囉～小白汪搭車「頭靠香肩」環抱姐姐　撒嬌樣融..

奴才裝死討拍　喵皇疑惑3秒「翻滾倒地」：閃開，讓專..

貿易戰休兵後第3波！聖誕節前　陸再採購200萬噸美..

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年..

解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

《以團之名》導師有「台灣天后」！　5人名單外流…網..

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策..

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯..

性愛+虐殺高級妓女 英國銀行家被判無期徒刑

土耳其、伊朗表明「合作終結衝突」　不回應敘利亞美軍..

因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　

寵物動物熱門新聞

狠打30分！貓咪大小便失禁、頭..

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

橘貓邊跑邊喊「媽媽」奔向主人

汪看醫生冒腳汗　診療台蓋滿掌印

斬首7貓無頭屍丟飼主門口　理由..

浪浪盼不到家　每日仍叼禮物換飯

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

幼汪柵欄邊打招呼　牛群來討親親

苗栗捕獲石虎媽媽　2周身孕待產..

地獄級倒霉！浪橘遇3血光險被牠..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

讀者迴響

熱門新聞

狠打30分！貓咪大小便失禁、頭..

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

橘貓邊跑邊喊「媽媽」奔向主人

汪看醫生冒腳汗　診療台蓋滿掌印

斬首7貓無頭屍丟飼主門口　理由..

浪浪盼不到家　每日仍叼禮物換飯

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

幼汪柵欄邊打招呼　牛群來討親親

苗栗捕獲石虎媽媽　2周身孕待產..

地獄級倒霉！浪橘遇3血光險被牠..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

偷拍忠犬暖心畫面　12字逼哭網

最新影片

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：有小偷!

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

喵喵肚子餓開撒嬌大絕招！　「鐵頭功」衝撞奴才討飯吃~

雪橇犬擊掌未來鏟屎官　小主人龍心大悅分享蛋糕

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面