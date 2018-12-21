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禿頭男「自備購物袋」翻牆偷象龜　飼主po文3天後神奇尋回

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▲禿頭男「自備購物袋」翻牆偷象龜　飼主po文3天後神奇尋回。（圖／有點毛毛的／胡綠綠）

▲一名中年男子翻牆進花園偷象龜。（圖／有點毛毛的／胡綠綠）

寵物小組／綜合報導

飼主胡綠綠家中2隻櫻桃紅腿象龜17日凌晨遭人翻牆竊走，她發現後除了報警，也於ETtoday寵物雲臉書社團「有點毛毛的」發布協尋文，短時間內就有許多社友關心轉發。神奇的是，胡綠綠和先生3天後就在自家花園桌上看到一個麻布袋，一打開竟是掛心許久的寶貝龜龜，讓她十分開心。

胡綠綠在社團寫道，竊賊17日凌晨1時10分翻牆進入家裡後，直接前往花園找烏龜，「還自備好購物袋，把烏龜裝進袋子後，再翻牆離開。」胡綠綠指出，遭竊走的一對櫻桃紅腿象龜，分別是公龜「小櫻桃」和母龜「小蘋果」，2隻都年約14歲，身長各是25公分和30公分，一般成年人要用雙手才能抱起，「市面上這麼大隻的櫻桃紅腿成龜並不多見，2隻烏龜我們都養10幾年了，很有感情。」

▲禿頭男「自備購物袋」翻牆偷象龜　飼主po文3天後神奇尋回。（圖／有點毛毛的／胡綠綠）

▲2隻龜龜都年約14歲，身長各是25公分和30公分，一般成年人要用雙手才能抱起。（圖／有點毛毛的／胡綠綠）

除了文字描述外，胡綠綠也附上了2隻寶貝象龜的照片，以及當晚的監視器畫面，「竊嫌年約50餘歲，身高預估有170，最後走的時候一時外套帽子掉落，可發現是一禿頂男子。」貼文隨即引發關注，並有118次分享，社友們紛紛猜測，「這應該是熟人吧～還自備塑膠袋……」、「是不是熟人所為？否則外人誰會知道你有養這麼稀有的龜龜？」、「會不會是熟人找的打手啊？」

▲禿頭男「自備購物袋」翻牆偷象龜　飼主po文3天後神奇尋回。（圖／有點毛毛的／胡綠綠）

▲協尋文經網友幫忙轉發，3天後龜龜神奇「回家」了。（圖／有點毛毛的／胡綠綠）

值得開心的是，20日晚間胡綠綠和老公發現小蘋果小櫻桃回家了，「牠們被放在一個麻布袋裡面，丟在我家花園的一個桌子上，我跟老公警覺性的過去查看，赫然發現牠們就在裡面！」胡綠綠猜想，或許竊賊得知此事在網路上引發關注後承受了很多壓力，最後決定歸還，「我們已經請人來做圍牆加高跟加工的一些工程，目前應該是很安全了。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 象龜櫻桃紅腿象龜有點毛毛的偷竊

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