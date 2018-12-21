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她徹夜抱著「快死掉的小貓」給最後溫暖　一早見證超噴淚奇蹟！

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▲她徹夜抱著「快死掉的小貓」給最後溫暖　一早見證超噴淚奇蹟！（圖／翻攝自《Love Meow》）

▲昆西剛被救援時的狀況並不好。（圖／翻攝自《Love Meow》）

寵物小組／綜合報導

美國這隻僅4星期大的小貓昆西(Quincy)被送到費城收容所中，皮包骨的小小身軀看起來非常需要幫助。NARPS救援團隊(Noah's Ark Rescue Project and Sanctuary)將昆西帶出收容所細心照顧，但這個脆弱的小生命看起來隨時都會消逝，幸好牠遇上了願意給牠依靠和溫暖的恩人。

根據《Love Meow》報導，NARPS的志工紹納(Shauna)餵昆西喝了一些液體，但牠仍不斷衰弱，呼吸迅速、不斷喘氣，「這真的很令人難過，當下我認為牠可能沒辦法撐到隔天早上。我熬夜陪了牠一整晚，抱著牠，但牠沒有任何反應。」紹納繼續試著餵昆西，她將這隻小貓抱在懷中，試著讓牠舒服一點，就算不抱期望，也不打算放棄。

▲她徹夜抱著「快死掉的小貓」給最後溫暖　一早見證超噴淚奇蹟！（圖／翻攝自《Love Meow》）

▲紹納徹夜抱著昆西，雖不抱期望，但也不想放棄希望。（圖／翻攝自《Love Meow》）

隔天早上，神奇的事發生了！紹納發現昆西仍有呼吸，而且精神好多了，「我趕緊將牠送往獸醫院，看看還能夠多做點甚麼。」經過診療後，紹納帶著一大袋要和不太樂觀的診斷離開了。然而，6個小時過後，昆西竟然能夠自己坐起來，「我開始用注射器餵牠吃點東西，牠也一點一點吞了下去。6小時候，我又再餵食牠，發現牠竟然可以自己吃碗裡的食物了。」

因為紹納的不放棄，以及昆西自己的努力，5天後，這隻原本不被看好的小貓變得活蹦亂跳，不僅可以完全靠自己吃吃喝喝，甚至開始會拉扯玩具來遊戲，玩累了還非常喜歡窩在人懷裡討抱抱。紹納感動地說，「看著小貓活過來，真的就像是見證了一場奇蹟。」

▲她徹夜抱著「快死掉的小貓」給最後溫暖　一早見證超噴淚奇蹟！（圖／翻攝自《Love Meow》）

▲昆西成了一隻健康又活撥的小貓。（圖／翻攝自《Love Meow》）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 救援美國費城

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