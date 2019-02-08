虎斑從小睡姿超奔放！　帶壞中途幼貓「同步翻肚」變舞龍舞獅

▲萌萌和奶貓墨墨同步翻肚睡。（圖／飼主舞舞提供）

寵物小組／採訪報導

誰說貓大十八變？有些喵星人就是「始終如一」。有一隻名叫「萌萌」的虎斑貓，從小睡姿就特別奔放，沒想到長大後依然沒有收斂，甚至帶著家裡中途的小虎斑貓一起翻肚睡。2隻貓咪姿勢一模模一樣樣，彷彿舞龍舞獅一般，讓人看了忍不住笑出來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主舞舞受訪時表示，萌萌是從網路上認養的，原本已經有人預定，但對方後來又不要了，就被她給認養回家。舞舞帶貓回家後，剛開始怕被罵，還騙男友是在租屋處外面撿到的，好在萌萌是隻難得的好貓，不僅喜歡翻肚，脾氣也很好，「養牠快5個月，沒有發脾氣咬過人。」

▲萌萌從小就愛翻肚賣萌。（圖／飼主舞舞提供）

▲從小到大睡姿都沒變過。（圖／飼主舞舞提供）

前陣子，舞舞發現有一窩還沒開眼的小奶貓被人裝在麻布袋裡丟在路邊，「因為不忍心看牠們等死，所以我這個養貓新手就硬著頭皮接下了這個艱難的奶媽（任務）。」其中一隻，就是和繆繆一起翻肚睡覺的小虎斑貓「墨墨」，「墨墨現在已經找到新主人，而這4隻小奶貓中，我自己則收編一隻有先天性疾病的小橘白貓。」

舞舞說，其實這窩小奶貓來到家裡時，萌萌也才6個多月，還是幼貓階段，卻已經能夠勝任起哥哥的角色，「我當時在當奶媽餵奶的日子，萌萌也是個好哥哥，牠會幫忙照顧（小貓），還會像貓媽媽一樣叼著奶貓去溫暖安全的地方。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▼萌萌不僅幫忙照顧小貓，也帶著牠們一起「亂睡」。（圖／飼主舞舞提供）