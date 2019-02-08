ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

虎斑從小睡姿超奔放！　帶壞中途幼貓「同步翻肚」變舞龍舞獅

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲虎斑從小睡姿超奔放！　帶壞中途幼貓「同步翻肚」變舞龍舞獅。（圖／飼主舞舞提供）

▲萌萌和奶貓墨墨同步翻肚睡。（圖／飼主舞舞提供）

寵物小組／採訪報導

誰說貓大十八變？有些喵星人就是「始終如一」。有一隻名叫「萌萌」的虎斑貓，從小睡姿就特別奔放，沒想到長大後依然沒有收斂，甚至帶著家裡中途的小虎斑貓一起翻肚睡。2隻貓咪姿勢一模模一樣樣，彷彿舞龍舞獅一般，讓人看了忍不住笑出來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主舞舞受訪時表示，萌萌是從網路上認養的，原本已經有人預定，但對方後來又不要了，就被她給認養回家。舞舞帶貓回家後，剛開始怕被罵，還騙男友是在租屋處外面撿到的，好在萌萌是隻難得的好貓，不僅喜歡翻肚，脾氣也很好，「養牠快5個月，沒有發脾氣咬過人。」

▲虎斑從小睡姿超奔放！　帶壞中途幼貓「同步翻肚」變舞龍舞獅。（圖／飼主舞舞提供）

萌萌從小就愛翻肚賣萌。（圖／飼主舞舞提供）

▲虎斑從小睡姿超奔放！　帶壞中途幼貓「同步翻肚」變舞龍舞獅。（圖／飼主舞舞提供）

▲從小到大睡姿都沒變過。（圖／飼主舞舞提供）

前陣子，舞舞發現有一窩還沒開眼的小奶貓被人裝在麻布袋裡丟在路邊，「因為不忍心看牠們等死，所以我這個養貓新手就硬著頭皮接下了這個艱難的奶媽（任務）。」其中一隻，就是和繆繆一起翻肚睡覺的小虎斑貓「墨墨」，「墨墨現在已經找到新主人，而這4隻小奶貓中，我自己則收編一隻有先天性疾病的小橘白貓。」

舞舞說，其實這窩小奶貓來到家裡時，萌萌也才6個多月，還是幼貓階段，卻已經能夠勝任起哥哥的角色，「我當時在當奶媽餵奶的日子，萌萌也是個好哥哥，牠會幫忙照顧（小貓），還會像貓媽媽一樣叼著奶貓去溫暖安全的地方。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▼萌萌不僅幫忙照顧小貓，也帶著牠們一起「亂睡」。（圖／飼主舞舞提供）

▲虎斑從小睡姿超奔放！　帶壞中途幼貓「同步翻肚」變舞龍舞獅。（圖／飼主舞舞提供）

▲虎斑從小睡姿超奔放！　帶壞中途幼貓「同步翻肚」變舞龍舞獅。（圖／飼主舞舞提供）

▲虎斑從小睡姿超奔放！　帶壞中途幼貓「同步翻肚」變舞龍舞獅。（圖／飼主舞舞提供）

關鍵字： 虎斑貓睡姿奶貓中途

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「阿嬤有我陪妳～」偷拍忠犬暖心畫面PO網　媽說12..

繩索斷裂「慘摔進鱷魚池」！特技師秒變10幾隻鱷魚大..

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

汪見水漥撸下去！「赤→胡麻柴」吐舌燦笑討好：媽～別..

路邊睡覺「咚」一聲！短腿胖貓「睜大眼呆滯」：X，怎..

汪全身「蚵殼」一碰剝落流血　徐文良接通報：有人拿棍..

豹貓被自己尿「臭到ㄎㄧㄤ掉」　狂聞後呆滯：什麼鬼味

尼莫女孩天生手臂短一截　遇見命定「幸運鰭」狗狗…攜..

想出門！高加索汪蒜頭嚴肅盯媽　「粉色亮點」馬賽克後..

想出門！高加索汪蒜頭嚴肅盯媽　「粉色亮點」馬賽克後..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

看起來很兇...其實心裡超緊張　豆漿跟鄰居吵架「腳..

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

柯基穿小褲褲！瞬間變「性感翹臀」　網噴鼻血：好想摸..

虎斑從小睡姿超奔放！　帶壞中途幼貓「同步翻肚」變舞..

癱貓屁屁溼透、全身土→大眼圓潤公主…「腳有反應了」

靈感來自園區浪浪Oh My God　全台最大「貓咪..

殺海豚捕鯊魚！　一碗魚翅的黑暗真相：7成汞超標「煮..

南部壁虎「ㄍㄧㄚ ㄍㄧㄚ叫」　北部卻啞巴的原因是…

臭臉喵店長變身「監視器」　窩寶座緊盯6員工：誰在摸..

只有貓奴懂的10大經典用語！　第三名會成癮請小心服..

獵豹逛動物園狂盯長頸鹿　看到「魚兒水中游」就追上去

囂張亂吠！他學四腳獸「詭異爬地」...黃狗秒嚇爛夾..

店員神解密！看到超商「透明簾」別拿飲料　網驚：長知..

Honda「超可愛電動車」即將量產！3月日內瓦亮相..

問案女律師忘情在偵訊室「啪啪啪」　嗨到整間警局都聽..

2018狂被衝康？專家曝「有5面相＝陰險小人」1秒..

團圓≠臉圓！營養師傳授「越吃越瘦聚餐法」　3招曝網..

日本3大療癒系動物景點！喵星人佔領小島、毛茸茸狐狸..

進酒店就「嚇尿」！兵馬俑瞪眼排排站、浴室陪洗澡　網..

扒衣襲陪酒女胸！還強扯內褲摸下體　色男：我有給20..

房間太髒也會影響睡眠？揪出10大「害你不得好睡」的..

韓國瑜峇里島度假被罵！王浩宇評「台灣病態現象」：看..

寵物動物熱門新聞

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

站起高2公尺！阿根廷驚見「4腳..

硬上機車後輪！性侵犯狂噴14秒..

寵物過世會託夢？祂：飼料留給你

蛇遭水蛭軍團吸血至死　觀眾歡呼

出國把貓託給朋友！2個月變這樣

「柴犬磁鐵」爸爽睡　4萌柴包圍

28歲貓瑞阿金半夜離世　粉絲祝..

流浪母狗車禍斷腿　忍痛哺乳幼犬

賭神喵手蓋麻將加持　打牌秒自摸

店長圓夢養到鬆獅　她支持米克斯

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

黃金每晚盯他睡　主人知真相淚崩

讀者迴響

熱門新聞

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

站起高2公尺！阿根廷驚見「4腳..

硬上機車後輪！性侵犯狂噴14秒..

寵物過世會託夢？祂：飼料留給你

蛇遭水蛭軍團吸血至死　觀眾歡呼

出國把貓託給朋友！2個月變這樣

「柴犬磁鐵」爸爽睡　4萌柴包圍

28歲貓瑞阿金半夜離世　粉絲祝..

流浪母狗車禍斷腿　忍痛哺乳幼犬

賭神喵手蓋麻將加持　打牌秒自摸

店長圓夢養到鬆獅　她支持米克斯

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

黃金每晚盯他睡　主人知真相淚崩

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

最新影片

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

看起來很兇...其實心裡超緊張　豆漿跟鄰居吵架「腳踩空」好糗

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面