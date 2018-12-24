周一「老闆」來勘查！嚴肅臉「還不進來上班？」　員工腳軟躲門外

▲辦公室裡一早看到猴子，把員工嚇得全躲門外。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



寵物小組／綜合報導

周休二日結束完，禮拜一要上工啦！不過若辦公室出現這個畫面，你敢進去嗎？一名男網友表示，他一早到辦公室的時候，發現裡頭居然有位「稀客」來訪，但牠的出現卻讓所有員工都不敢進去。網友看到照片後，紛紛笑說，「老闆來勘查」、「牠在巡視工作，看你們有沒有認真工作」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

男網友24日在臉書《爆廢公社公開版》PO出一張照片和影片並註解，「一早上班的稀客，早餐被嗑了.......」。透過影片可以看到，有隻小猴子大剌剌地在辦公室裡閒晃，看起來不像第一次進到這新環境；只見牠快速的從地板上跳到辦公桌上，接著一腳踩到相隔版上環看四周。

▲小猴子在辦公室裡閒晃，看起來不像第一次進到這新環境。



▲小猴子看到辦公桌上的早餐，自己也想要吃。



過程中，猴子也有看到在玻璃窗外的人，但牠似乎不怎麼害怕，依舊照著自己的節奏前進。接著牠走到一張辦公桌上，看到桌上有美味的豆漿，但不知道怎麼食用，只好開始對著豆漿摸摸、打打、拍拍，嚇得一旁在拍攝影片的人趕緊呼喊其他員工過來。

另外還有一張照片是猴子隔著玻璃和員工對看，一臉嚴肅的表情就彷彿是老闆對著員工說，「還不快進來上班？」這則貼文不到2小時就吸引3千多名網友按讚、分享，許多人都在底下打趣地說，「這是老闆花香蕉請來的員工」、「老闆吃了員工早餐，ok的」、「牠在找打卡鐘」、「你對老闆有什麼意見嗎？」

另外，也有不少網友表示，「那桌子有得清理了…」、「大王叫我來巡山，我把人間轉一轉」、「哇...靠近山區嗎？」、「大王巡查，還不速速招待！」、「明天再繼續光顧」、「好想繼續看下去」、「鍵盤毀了」、「悟空太調皮了」、「這新同事來得真早」、「猴子也要按時上班」、「公司新請的保全？」

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