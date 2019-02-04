吃草被搔肚...羊咩咩突然壞掉「爽歪瞇眼」　網笑：好像小狗

▲羊咩咩被搔胸口舒服瞇眼。（圖／有點毛毛的／網友詹嘉惠提供）



寵物小組／綜合報導

這表情也太享受了吧！日前一名網友到遊樂園設置的動物區參觀，見到一隻羊咩咩疑似被人觸發「舒服按鈕」，從頭部摸到胸口的時候突然壞掉，靠在展示牌前面瞇眼石化，露出令人爆笑的謎之笑容，手扶柵欄，耳朵開飛機的可愛模樣，讓網友看完忍不住笑稱，「好像我家的小狗！」

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網友詹嘉惠日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片寫道，「今天去六福村，被其他遊客玩壞了的羊咩咩享受抓抓中」，畫面中，一隻白羊露出胸口，絲毫不怕人的靠在柵欄，享受2隻「馬殺雞手」輪流抓抓，繞圈的手指規律地在皮膚滾動，讓牠忍不住表情崩壞，定格在原地彷彿在說，「繼續繼續～不要停」，逗趣的畫面被路過的遊客拍下。

▲確實是在摸羊咩咩的胸口XD（圖／有點毛毛的／網友詹嘉惠提供）



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影片分享出來之後逗樂無數人，其他網友看到山羊的表情紛紛留言笑說，「牠很爽捏」、「超療癒的表情！」、「你以為是真的 其實只是有毛的雕像而已(？)」、「爽到已石化了啦啦啦」、「確認是M屬性的」、「我以為大家在玩牠的ㄋㄟㄋㄟ」、「小狗化的羊咩咩」、「第一次看到喜歡給人抓肚的羊XD」、「隔著螢幕都能感受有多舒服」。

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