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3個月大就來店裡...玳瑁姐妹店長取名「買一送一」　背後原因超暖心！

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記者吳鎮良／採訪報導

大家常說「狗來富、貓來起大厝」，好心收留動物會有好報，那怎麼不一次收養2隻呢？《ETtoday東森寵物雲商店-湖口門市》有2隻店貓「買一」和「送一」，牠們從3個月大時就進到店裡待認養，卻因為玳瑁花色一直都沒人來詢問，於是店長彭郁婷決定將姐妹倆收留在店裡，用親人的個性來融化客人的心。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

走進《ETtoday東森寵物雲商店-湖口門市》所有寵物用品都一覽無遺，就算有毛孩正在做寵物美容，過程也相當透明化，讓每一位毛爸媽都可以很放心的將毛寶貝交給美容師整理；另外，每當挑選完商品要到櫃檯結帳時，總會有個可愛又迷人的「土匪」突然冒出來討摸摸。

貓姐妹：買一送一（圖／記者吳鎮良攝）

▲玳瑁喵姐妹因為花色少見、不易送養，於是店長收留來當店貓。（圖／記者吳鎮良攝）

貓姐妹：買一送一（店長彭郁婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲姐姐「買一」貪吃又愛挑食，不過個性活潑外向，深得客人喜愛。（店長彭郁婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貓姐妹：買一送一（店長彭郁婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲買一的床就在櫃台前方，經常大方地展露身材給粉絲看。（店長彭郁婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

店長彭郁婷表示，這對姐妹花都是吃貨，非常愛吃零食，也很愛討零食吃，如果不給會讓我們很難工作，可能會坐在員工腳邊一直叫。她說，「買一會跟客人討摸摸，如果對方不摸，還會追著客人跑，會想要『關心』一下客人；而妹妹送一也會主動跟客人互動，但姐姐就是都以吃為優先，只要有吃的什麼都好辦事。」

當初才3個月大的買一、送一，原本是放在櫥窗內要給民眾認養的貓咪，不過可能是因為玳瑁的花色不怎麼讓多數人喜歡，遲遲都沒有認養的消息。一段時間後，店長不捨姐妹倆在櫥窗內關太久，所以讓牠們自在的在店裡走來走去，後來看貓咪們還蠻適應賣場環境，於是決定收留當店貓。

貓姐妹：買一送一（圖／記者吳鎮良攝）

▲▼妹妹「送一」個性內向，常替姐姐背黑鍋。（圖／記者吳鎮良攝）

貓姐妹：買一送一（圖／記者吳鎮良攝）

這對店貓姐妹花目前都還不到一歲，雖然個性不大相同，但唯一的共通點就是愛吃。店長彭郁婷說，「姐姐買一比較外向，妹妹比較內向，一天給牠們吃早晚2餐，還很會討零食，尤其是姐姐，最愛吃又愛挑食，而且還非常挑。」此外，如果姐妹倆不小心在店裡做錯事情，妹妹都是跑最慢的那個，但其實兇手大多是姐姐。

買一、送一現在不僅健康又幸福，而且還有許多粉絲呢！但也常常有人來問說，為何取名為買一送一呢？對此，店長彭郁婷則回覆，「當初是想說客人如果認養姐姐可以一起帶妹妹，希望2姊妹能一起送養，所以才會取這個名，有個組合的概念，希望2隻可以永遠不分離、快快樂樂地生活在一起。」

貓姐妹：買一送一（店長彭郁婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲親人又可愛的買一、送一在《東森寵物雲-湖口分店》等你喔～～！（店長彭郁婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

店長彭郁婷想藉這個機會和《ETtoday寵物雲》的讀者說，「請各位在養貓養夠或是養任何寵物之前，一定要先考慮清楚，自己的能力有沒有辦法負擔，包含到後面可能主人結婚生子之後，還能不能繼續照顧牠們，不要只是一時的興起就飼養。你是牠們的一輩子、是牠們的唯一，所以我覺得請大家在養寵物之前，一定要慎重考慮，不論這隻寵物的生老病死，你都要負責。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

【東森寵物雲商店湖口店資訊】

電話：03-590-3375

地址：新竹縣湖口鄉中山路二段212號

門市營業時間：11:00~22:00

關鍵字： 東森寵物雲商店玳瑁貓店貓買一送一

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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