媽煮麵...貪吃喵一旁偷咬青菜好享受　近看嚇壞：火要燒屁屁啦！　

▲喵在媽咪煮飯時偷吃菜。（影／粉絲專頁「活潑女孩～麥麥」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

火燒屁股啦！新北市喵皇「麥麥」是個小貪吃鬼，這天牠又溜進廚房找尋食物，看見流理台上有新鮮蔬菜後，立刻張嘴開吃，就算屁屁離火源很近也依然吃得津津有味。姐姐李佳耘將這段貪吃影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，同時還逗趣地註解寫下，「我們每天都吃牠的剩菜！」

▲麥麥雖然貪吃，同時也是隻愛撒嬌的貓咪。

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從影片中可以看到，媽媽正在煮東西，一旁放著蔬菜想待會加進麵中，沒想到卻引來貪吃的麥麥。只見喵咬著山茼蒿不斷地嚼，看起來吃得十分開心，但是仔細一看卻發現貓咪屁屁離火源超近，讓姐姐不禁疑惑，「屁股不會燒燒的嗎？」最後麥麥被馬麻抱下流理台，結束偷吃大戰。





▲喵：今天好累～不上班了！

姐姐受訪時表示，大約3年前發現麥麥非常愛吃青菜，最喜歡的則是空心菜，每次只要家人煮東西時牠就會跟著進廚房，並且跳到流理臺上開始偷吃葉子，不過只會給喵吃一點不會過量。姐姐也提到，貪吃的麥麥目前5公斤左右，但是看起來有點胖；撒嬌的喵皇同時也是家中的店貓，只是這位員工時常上班睡覺，沒有好好招呼客人。

▲店貓麥麥睡到忘我。

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麥麥偷吃影片上傳後，立刻引來許多網友按讚，也有人逗趣留言，「所以，燒貓屁股有香嗎？」、「我家的貓也會搶高麗菜來吃」、「這是在比賽你煮得快，還是牠吃得快？」、「牠在幫奴才試看看有沒有毒」、「即將火燒屁股的概念」、「天氣冷，讓貓屁屁溫暖一些」、「事實證明，每天吃菜也沒比較瘦」。

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