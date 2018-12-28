玉米梗整根吞下去！手術「完美拿出」　還有汪汪肚裡藏398元

▲無敵手術順利，可以開心散步。（圖／粉專卡布動物醫院提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

寵物非常貪吃，不能吃得也照吞！高雄市一間「卡布動物醫院」在粉專上分享寵物吃到不該吃的東西案例。一隻名為「無敵」的汪星人，這天很開心的搶到一根玉米，結果不會咬，將整個梗都吞下去，這下媽媽著急帶牠看醫生，所幸沒有生命危險，玉米也「完完整整」的取出。

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從照片中可以看見，玉米的形狀在胃裡完整呈現。隨著醫生治療，完美地取出黃色玉米，只見它一半發黑，另半還很完整，可見狗狗無法完全消化。院方表示，當時媽媽發現無敵偷吃，來不及從牠嘴巴搶走，當下有緊急送醫，一開始先建議回家觀察看看，看是否能自行排出，結果過幾天，確定無法通過，搶在完全阻塞前，用手術將梗取出。

▲玉米梗是狗狗最常誤食的食物。



同時卡布動物醫院也分享另外一則病例，內容是多年前一隻汪星人替主人「殺撲滿」，肚子整整挖出「台幣398塊」，滿滿的硬幣讓在場醫護人員感到相當驚訝！

毛孩吃到不能吃的，最嚴重恐有生命危險！卡布動物醫院表示，「最常見的異物阻塞是玉米梗，再來就是芒果籽、水蜜桃、棗子等的圓形果核。吃太硬的骨頭、太硬的零食，或去海邊玩（吃）沙也會造成糞便太硬造成消化道阻塞，還有一些廚餘和有味道的衛生用品，例如：衛生紙、衛生棉、尿布、保險套等，都是毛孩容易去垃圾桶翻出來誤食的物品喔！」

卡布動物醫院還提到，巧拼和塑膠拖鞋則是喵星人最愛，毛線、塑膠繩、毛髮類的東西要收好，以免誤食。盼望透過這些案例，可以提醒飼主務必多加注意，餵毛孩吃東西前要多謹慎，避免牠們遭到難以忍受的痛苦。

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▲從狗狗體內挖出來的硬幣，總共有398元！

▲給狗狗吃東西前，務必謹慎給食物，以免開刀傷身。

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