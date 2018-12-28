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6喵嗨玩雷射筆...唯獨牠「埋頭狂吃」　網：又是橘貓！

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▲6喵同時玩瘋，唯獨橘貓埋頭狂吃。（圖／網友舒怡授權提供）

▲6喵同時玩瘋，唯獨橘貓埋頭狂吃。（圖／網友舒怡授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

眾喵皆玩「橘貓獨吃」，出了名愛吃的橘喵又再次不負眾望地為了飯飯拋開一切了！住在台中沙鹿的飼主舒怡這天拿出喵星人們最愛的雷射筆，家中的喵喵們顧不得吃飯全蜂擁而上，這時媽媽數了數發現怎麼算都少1隻，轉頭一看，才驚見橘貓「Milo」竟獨自埋頭爽吃，完全不理其他喵到底在忙什麼。

馬麻笑說，當天突然覺得喵喵們生活過得太愜意了，總是反覆地吃飽睡睡飽吃，於是決定要讓牠們運動一下，才拿出雷射筆吸引喵寶們注意，其中6隻貓咪都順利地被媽媽引誘跑去運動，沒想到橘貓Milo卻自己躲在一旁大吃，根本不管周遭發生了什麼事，再好玩的東西對牠來說也沒有任何吸引力，「吃」才是唯一真理。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲6喵同時玩瘋，唯獨橘貓埋頭狂吃。（圖／網友舒怡授權提供）

▲喵：什麼聲音！要吃飯了嗎？

▲6喵同時玩瘋，唯獨橘貓埋頭狂吃。（圖／網友舒怡授權提供）

▲就連家人吃飯，Milo也目不轉睛地監視著。

一向貪吃的Milo平常就不怎麼愛玩，只要有食物就能滿足牠的貓生，有時候自己的吃完了還會跑去搶其他喵兄弟碗裡的飯，大部分的喵喵知道牠的個性所以會讓牠，自己默默移動到別處和別人共吃，但是只要碰上家裡的貓大哥就並非如此，一旦被牠發現Milo偷吃牠東西，就會狠狠地伸出手巴頭，讓牠不敢再亂來。

影片上傳至臉書「愛貓聯盟」後，許多貓友看了紛紛笑翻表示，「家有橘貓真的很愛吃」、「吃貨」、「吃最重要，其他都不重要」、「哈哈這就是小橘」、「笑屎我了」、「要不要這麼愛吃」、「只有食物才能吸引我的目光」、「沒不一樣啊～跟所有的橘貓一樣」、「這才是橘貓正常反應」、「阿橘...你的衣服快要穿不下了...已經捲到胸口了」、「麻麻讓牠們玩久一點......我才能慢慢享受大餐。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲6喵同時玩瘋，唯獨橘貓埋頭狂吃。（圖／網友舒怡授權提供）

▲家中喵喵們的感情都非常好。

▲6喵同時玩瘋，唯獨橘貓埋頭狂吃。（圖／網友舒怡授權提供）

▲顧這麼緊！是不是在垃圾桶偷藏食物！

▼影片為網友舒怡授權提供

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關鍵字： 橘貓貓咪喵喵雷射筆吃飯飼料

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