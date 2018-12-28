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聖上最高規格迎接…雙手抱腳「攬牢牢」　爸：拖著一隻無賴

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▲主子熱情抱腳迎奴才回家。（影／網友國王行授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

這樣的愛太濃烈！桃園一名飼主日前在臉書社團「愛貓聯盟」貼出一段影片，原來是喵皇「黑狗」一看見媽咪回家，立刻抓著人的腳不放，用這樣的方式來迎接馬麻，且一抱就不肯放手，讓飼主不禁懷疑，「這到底是幸運還是不幸？」

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從影片中可以看到，黑狗倒在地上，手緊緊地抱住剛回家的媽咪，用喵爪勾住襪子，任憑馬麻走動牠也不肯放手，似乎是許久沒見到人一樣，寧可在地上被拖來拖去，超級黏人的模樣讓不少貓奴看了好羨慕。飼主受訪時表示，這是家中日常，「每天我們一回家，我家太太的腿上一定得拖著一隻無賴」。喵會持續到有人將牠抱起來玩耍為止，若是媽咪想上廁所，牠就會跟著進去，「迎接」服務一點也不能馬虎。

▲主子熱情抱腳迎奴才回家。（圖／網友國王行授權提供）

▲黑狗喜歡咬人的腳。

飼主也提到，黑狗會這麼黏人是因為從牠還沒開眼時，就由家人在照顧，因此喵一睜開眼睛看到的就是家人，從牠小時候就都帶在身邊，因此黑狗除了黏人以外，也練就一身坐車的好功夫。至於黑狗名字的由來，則是因為牠對這個名詞最有反應，會立刻跑來飼主身邊，才會有這麼酷的名字。

▲主子熱情抱腳迎奴才回家。（圖／網友國王行授權提供）

▲黑狗從小由家人奶到大。

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黑狗「迎接」奴才回家的影片上傳後，立刻引來不少網友留言，「人在福中不知福～這是皇上給的臨幸啊！」、「熱情如火」、「最高規格迎接」、「襪子給牠應該可以解決」、「喵：我好想念你～～的腳」、「恩～有海鮮味！」、「別動！朕先檢查有沒有別喵的味」、「可以拿來拖地板」、「好羨慕...我都要自己去找主子」。

▲主子熱情抱腳迎奴才回家。（圖／網友國王行授權提供）

▲黑狗誤觸攝影機的自拍鍵，拍下喵生第一張自拍照。

關鍵字： 貓咪愛貓聯盟迎接回家抹布倒地

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