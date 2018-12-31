柴逛寵物店「咬恐龍」強迫買玩具　媽尷尬：身上錢不夠

▲想買玩具原來還有這一招啊！（影／臉書粉絲專頁「Wish柴」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

自己的玩具自己選！柴犬Wish是隻熱愛娃娃的汪汪，為了讓自己能順利買到玩具，聰明的牠總愛想些小把戲，以前只會耍賴鬧脾氣，這次竟然趁麻麻不注意偷咬了一隻恐龍，還大喇喇地轉身離開，彷彿是說，「我選好可以回家了！」麻麻無奈表示，「一種強迫消費的概念。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲汪：媽～我選好玩具可以走了！

麻麻受訪時表示，「當時幫愛犬買完零食後準備離開，就聽到店員說牠咬著恐龍，往門口走了。」影片中，Wish開心地咬著恐龍，也不管有沒有付錢，就若無其事往門口離去，無論主人說什麼就是不願鬆嘴，誓死捍衛心愛的恐龍先生，還在寵物店跟麻麻上演追逐戲碼，聽到「改天再來買」才願意鬆嘴放棄，心滿意足地搖著尾巴回家。麻麻也提到，「當時因為買完汪汪的零食後，身上錢不夠，店員也只叫牠放下恐龍，並沒有強迫購買。」

▲家中的娃娃可用滿山滿谷來形容。

事實上Wish除了喜歡玩具外，也對夾娃娃機情有獨鍾，只要看到娃娃機，都一定會進去巡視，並發射渴望光波，要麻麻夾給牠，有次還看到柴柴直接把頭塞在洞口裡，檢查有沒有玩具掉下來，對娃娃機有強列的執著。麻麻笑說，「家中的娃娃可用滿山滿谷來形容。」

▲還會把頭塞在洞口期待玩具掉下來XD。

影片上傳到臉書粉絲專頁「Wish柴」，許多網友被汪汪對玩具痴狂的模樣給笑翻，紛紛留言表示，「馬麻去吧！這是我的新年禮物」、「五告勾錐」、「不管怎樣，有我的口水，你要買下了！」、「太可愛了！」、「阿姨買給你」、「別想跟我搶」、「咬到就是我的」、「記得要咬去結帳啊XDD」。

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▲鏡頭感十足的Wish。

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