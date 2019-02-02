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奴才打出七萬...賭徒喵雙眼發亮　激動拍桌：胡了！罐罐交出來

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賭徒喵看到七萬...眼發亮、拍桌。（圖／翻攝自臉書粉專《知交》）

▲喵：來來來，下一位換誰了～（圖／翻攝自臉書粉專《知交》）

寵物小組／綜合報導

過年期間許多民眾喜歡和家人一起玩麻將，不過要是輸了，可就要願賭服輸喔！網路上最近流傳一段大陸的影片，內容是有隻喵星人這天看到奴才們在打麻將，自己居然也跳到牌桌上玩一翻！架式十足的牠還似乎看得懂牌，見到「七萬」時居然雙眼發亮、激動拍桌，逗趣的模樣笑翻網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉專《知交》分享這段貓咪打麻將的影片並註解，「打到連貓糧罐罐都輸光了。」畫面中可以看到，可愛的貓咪看到馬麻問「要不要七萬？」一臉彷彿在認真思考；接著爸拔將牌放得更近一些，沒想到牠居然站起身子把七萬推出去，霸氣拍桌的模樣就像是贏家在說，「胡了！罐罐交出來！」現場所有人看到貓咪逗趣的行為也哈哈大笑。

賭徒喵看到七萬...眼發亮、拍桌。（圖／翻攝自臉書粉專《知交》）

▲喵星人看到七萬突然定格。（圖／翻攝自臉書粉專《知交》）

賭徒喵看到七萬...眼發亮、拍桌。（圖／翻攝自臉書粉專《知交》）

▲喵：碰！我糊了！！！（圖／翻攝自臉書粉專《知交》）

這則影片雖然才短短15秒的時間，不過卻在短短的幾天內就累積6千多次的觀看次數，影片也被網友們轉貼分享到各個寵物社團，許多人看完都留言笑說，「哈哈哈真的聽得懂耶！」、「看這張臉感覺就會輸XDD」、「後面是在激動什麼勁啦」、「動作都慢一拍，這一定輸啦哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪麻將臉書喵星人打牌賭徒喵

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哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

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