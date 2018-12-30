想領養貓門外就喵喵叫　雨中找3天成功收編「小霸王」

▲剛想領養時門外就傳來小喵叫聲，順勢收編回家。（圖／網友Meng-ping Li授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

新竹網友‎Meng-ping Li‎ 日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享一則故事，今年年中想領養喵時，門外就傳來幼貓沙啞叫聲，卻無奈一直看不見小喵身影，搜索3天後終於在角落看見顫抖的小身體，立刻收編回家，現在喵不但是位小胖弟，也是家中小霸王！

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‎Meng-ping Li‎在貼文中寫下這則「命中注定」的故事，今年8月時特別想再領養一隻喵來陪伴原有的貓「米米」，剛有這個念頭不久，某個星期二的晚上就聽見後門不斷傳出幼貓叫聲，當時家人以為是浪喵又生小孩，因此沒特別在意，「但是當天半夜卻一直聽喵聲，牠叫到隔天聲音都沙啞了。」家人們出外尋找卻始終看不見身影。星期三晚上無助叫聲再度響起，令人十分心疼。

▲蒂蒂是家中調皮小霸王。

星期四‎飼主‎出門時往窗戶外看去，試圖想找到小喵身影，就在此時終於看見小小的貓咪縮在角落，家人們趕緊將牠抓進屋子。喵稀疏的胎毛因下雨而淋濕，小身體不斷地顫抖著，‎Meng-ping Li‎緊急先將牠身體擦乾，餵食肉泥後收編於家中。

▲蒂蒂被帶回家後健康得長大。

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直至今日，當初在雨中被淋濕的小喵已有了新名字「蒂蒂」，目前5個月大左右，非常會吃因此體型相當飽滿，是個小胖弟，同時也愛欺負喵姊姊，完全是個霸道老么，這命中注定的緣分讓‎蒂蒂有個溫暖的家，也讓飼主‎一家多了個開心果。

▲右邊的蒂蒂和姐姐長得很像。

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